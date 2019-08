Tampa stále hledá důvody šoku. Musíme být silnější tým, myslí bek | iSport.cz

62 výher? To bylo vyrovnání rekordu NHL! Přesto, jak to tak občas bývá, favorit musel pokleknout před houževnatým vyzyvatelem, který byl skvěle připraven na roli toho, od koho se nic nečeká, a šampiony základní části perfektně zaskočil. Přesně to se Blue Jackets povedlo.

I McDonaghovi je asi stále z tohoto dubnového zážitku nepříjemně po těle a bude chtít udělat všechno pro to, aby se mu něco podobného zase dlouho nestalo. Lekcí pro Tampu by dle slov zkušeného amerického obránce měla být například soudružnost současných šampionů ze St. Louis.

„Hráli jako tým, to se naprosto nedalo přehlédnout. Ne, že my bychom jako tým nehráli, ale potřebujeme v tom být ještě silnější. Jsme šikovní, jsme rychlí a jsme talentovaní, pokud budeme ještě víc týmoví, bude to skvělé,“ řekl pro NHL.com bývalý kapitán New York Rangers.

McDonagh funguje jako vizitka spolehlivosti. Se 46 body si vytvořil kariérní maximum a s bilancí + 38 byl druhým nejlepším hráčem celé NHL! V takzvané tabulce pravdy mimochodem nikdy za svých devět sezon v lize neskončil v záporných číslech. Doufal, že všechny cifry se přenesou i do play off, ale nestalo se. Ve čtyřech zápasech nebodoval a překvapivě přidal i bilanci minus šest. To bolelo.

„Byl to otřesný pocit,“ vzpomíná na rychlé vyřazení od Blue Jackets. „Teď se snažím využít léto k tomu, abych se zlepšil. První týdny jsme se ještě hodně bavili se spoluhráči a trenéry, ale teď už to je o tom zamakat a někam tenhle tým posunout,“ vysvětlil účastník olympijských her z roku 2014.

Přes léto Tampa nedělala žádné velké změny v sestavě. Když už, tak šlo spíš o odchody. Klub opustili obránce Anton Stralman (Florida Panthers), či útočníci J.T. Miller (Vancouver Canucks) a Ryan Callahan (Ottawa Senators). Do kabiny pak míří spíše méně známá jména jako Luke Schenn (Vancouver Canucks), Curtis McElhinney (Carolina Hurricanes) a Luke Witkowski (Detroit Red Wings). Bude to tedy hlavně o práci v kabině, tváře zůstávají takřka stejné.

„Změn se moc nekonalo,“ uznal McDonagh, který zároveň ví, na co se jeho klub musí příště soustředit. „Čísla v základní části se nám povedla, jak týmově, tak individuálně, ale teď bude třeba se soustředit na ten závěr.“