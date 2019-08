Problém pro Ruttu s Mašínem. Tampa přivedla hvězdu, rázem má 10 obránců | iSport.cz

Když NY Rangers v červenci 2017 nalákali Shattenkirka na čtyřletou smlouvu s hodnotou 26,6 milionu dolarů, leckterý generální manažer si asi pro sebe vzteky bouchl do stolu. Produktivní zadák měl za sebou sezonu s 56 body a byl nejžádanějším mužem léta. Nečekalo se, že v následujících dvou sezonách dá jen sedm branek a že ho slavný klub kvůli napnutému platovému stropu vykoupí ze smlouvy.

A nečekal to ani sám hráč, který kvůli zraněním musel v New Yorku celých 45 zápasů vynechat. „Pěkně mě to vytočilo,“ řekl novinářům po vykoupení. „Byl jsem ale naštvaný především sám na sebe, a to proto, že jsem nehrál hlavně doma lépe. Pak by nikoho z vedení ani nenapadlo se mě zbavovat,“ řekl pro AP.

Rázem začaly spekulace a nejvíce se mluvilo o zájmu pětice Columbus, Colorado, Buffalo, Edmonton a Winnipeg. Jak to tak ale často bývá, vyhrál někdo úplně jiný. Tampa čtrnáctce draftu 2007 nenabídla žádný superkontrakt, právě naopak. Nechala Shattenkirka podepsat roční smlouvu na průměrných 1,75 milionu dolarů. Jenže mu dala jinou možnost - šanci zaútočit na Stanley Cup. Když bekovi navíc další ročník klapne, může znovu podepsat lukrativní víceletý kontrakt.

Takhle před dvěma lety Kevin Shattenkirk pózoval • Foto Twitter.com

„Tohle je vítězný tým, který má všechny pozice obsazené výtečnými hráči,“ řekl pro NHL.com Shattenkirk a připomněl poslední základní část, ve které Lightning vyrovnali 62 výhrami rekord NHL. „Potěšilo mě, že krátce po vykoupení mi volali z mnoha týmů, to člověku zvedne sebevědomí,“ vysvětlil.

Rodák ze státu New York vstoupil do NHL v roce 2010 v barvách St. Louis a hned jako nováček nasbíral 43 bodů. V podobném duchu pak válel prakticky všude kde hrál.

„Má za sebou přes 600 utkání v NHL, navíc má mnoho zkušeností. V play off odehrál 60 zápasů, zahrál si na olympiádě i mistrovství světa. Jakmile se stal volným hráčem, hned jsem zkoušel, jestli by neměl zájem hrát za Tampu,“ řekl nový generální manažer Julien BriseBois.

A Shattenkirk měl. Teď přijde na řadu trenér Jon Cooper, který se musí pokusit obranu řádně seskládat. Čeští fanoušci by rádi viděli, kdyby se v ní objevovali také Rutta s mladíkem Mašínem, ale nebude to nic snadného. Však posuďte sami.

Victor Hedman a Ryan McDonagh jsou superhvězdy s luxusními kontrakty na mnoho let dopředu. Michail Sergačev je mladík se skvělou budoucností, veterán Braydon Coburn zase nedávno o dva roky prodloužil, a tým tak ukázal, že o něj stojí. A co dál?

Do druhé poloviny sezony se na soupisku probil také slovenský bek Erik Černák a vedl si velmi dobře! K tomu si přidejte mladého Callana Footea, syna slavného beka Adama Footea, který by se měl probíjet na soupisku, a také mazáka Luka Schenna, jenž přišel na začátku července.

To dává dohromady sedm obránců, a to aniž bychom započítali Shattenkirka a oba Čechy. Přitom i Rutta s Mašínem podepsali nedávno s Lightning nové roční smlouvy.

„Musím být lepší než hráči, co v mužstvu teď jsou. Uvidíme, jak to dopadne. Udělám všechno, co je v mých silách,“ řekl nedávno v rozhovoru pro iSport Premium třiadvacetiletý Mašín.

Shattenkirk mu udělal pěknou čáru přes rozpočet...