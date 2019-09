Zadina už sedm zápasů čeká na gól. Občas se snaží až moc, říká trenér | iSport.cz

Míří na něj nejen oči mnoha fanoušků Detroitu, ale pozorně ho sledují také hokejoví příznivci v Česku. Talentovaný útočník Filip Zadina je totiž minimálně co do draftové pozice největší nadějí posledních let a v sezoně 2019/20 se očekává, že by se měl naplno prosadit do kádru Detroit Red Wings. I když v přípravě mu to tam zatím nepadá. „Občas se snaží až moc,“ řekl trenér Jeff Blashill, který chápe, jak moc se mladík chce dostat do základu.