Tužby hvězd NHL: bláznivé obleky, nájezdy vadí. A na OH se jim nechce | iSport.cz

Z českého pohledu se může mnohdy zdát, že rozhodnutí NHL, které zamezuje hráčům představit se na olympiádě, nadzvedlo mandle drtivé většině hokejistů. Že se někde za zavřenými dveřmi radí, co proti tomu dělat a jak to řešit. No, asi to nebude tak horké. Jen dánský forvard Nikolaj Ehlers se vyjádřil v tomto smyslu: „Změnil bych, abychom mohli na olympiádu. Jsem z Dánska a byla by pro mě obrovská čest tam startovat a reprezentovat svou zemi.“

Zbytek? Drtivá většina je jen pro upravení hokejových pravidel. Silný hlas, samozřejmě z úst ofenzivních hráčů, byl především pro zrušení přezkoumávaní ofsajdů.

„Ihned bych to zrušil. Hned, jak dám gól, tak se už koukám na rozhodčího, jestli bude něco zkoumat,“ uvedl Vladimir Tarasenko ze St. Louis. V jeho názoru ho podpořil i Kevin Hayes. „Udělal bych jinak kontrolu ofsajdů, protože to zpomaluje hru, která ztrácí drajv. Hokej je rychlá hra a tohle ji zpomaluje,“ přidal centr Philadelphie. „Přesně tak, zabíjí to okamžité emoce. To mi vadí,“ dodal ještě Tarasenko.

Stejně tak prodloužení bylo silně přetřásané téma. Již čtyři sezony se vyrovnané zápasy rozhodují v pětiminutovém prodloužení se třemi hráči na ledě na každé straně. Pokud gól nepadne, jde se do nájezdů.

„Udělal bych delší prodloužení. Místo pěti minut bych ho prodloužil na deset,“ řekl Dylan Larkin z Detroitu. Stejně to vidí i obránce Caroliny Jaccob Slavin. „Tři na tři je super. Ale stejně bych chtěl, aby co nejméně zápasů rozhodovaly nájezdy. Proto bych prodloužení přidal pár minut navíc. Myslím, že i to by hodně pomohlo,“ odpověděl.

Jak je ale vidno z odpovědi Austona Matthewse, nejen hokejová pravidla jsou věcí, kterou by bylo třeba měnit. Útočník Toronta by rád měl větší volnost při výběru oblečení v den zápasu.

„Změna dresscodu, jednoznačně. Žádný bych nezaváděl. Nemusí se přece nosit oblek a kravata pořád dokola,“ řekl. Střelec z Chicaga Alex DeBrincat je stejného názoru. Taky by rád popustil uzdu svojí módní fantazii. „Rád bych viděl, aby každý vyjádřil oblečením svou vlastní osobnost. Jako hráči z NBA. Někdo má oblek, jiný má něco bláznivého, o čem lidé potom můžou mluvit. To by byla dobrá úprava,“ uvedl. „Chtěl bych, aby to bylo volnější jako v NBA,“ souhlasil Matthews.

Dva hráči se rozhodli, že anketu využijí ke svému okamžitému osobnímu prospěchu. Útočník Sam Bennett minulý ročník vstřelil pouze 13 gólů a dobře ví, že se od něj v Calgary čeká větší gólová produkce. „Zvětšil bych branky, abych nastřílel víc gólů,“ dal tak jasně najevo, že pokud by ligu spravoval on, tak bychom se dočkali ofenzivních dostihů.

U koho bychom se naopak přestřelek rozhodně nedočkali, je Andrej Vasilevskij, který nezapřel své pracovní povolání brankáře. „Menší branky, větší výstroj pro gólmany a prodloužení pět na pět,“ uvedl. Je vidět, že ruský gólman Tampy je schopný udělat cokoliv pro vylepšení své brankářské úspěšnosti. V době, kdy se dělá všechno pro to, aby padalo více gólu, by to vzal z opačné strany. Snad jen doufejme, že se komisařem NHL nestane, protože jednogólové zápasy, to není nic atraktivního.