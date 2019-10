Velká prognóza Sportu: NHL ovládne Dallas, kdo vyhoří a co Češi? | iSport.cz

Ani hustý déšť nepokazil fanouškům a hokejistům St. Louis Blues sobotní velkolepé oslavy zisku Stanley Cupu. • FOTO: profimedia.cz Dnes to začne! V noci se rozjede slavná NHL. Startovní lajna je pro všechny stejná: 31 klubů čeká porce 82 zápasů. Nejlepší šestnáctka se pak o hokejový grál porve v play off . Deník Sport sestavil velkou prognózu sezony 2019/20. Překvapí Vancouver, totálně pohoří Minnesota. A Stanley Cup? Oblečte texasky, na hlavu nasaďte kovbojský klobouk. Slavit se bude v Dallasu! Projděte si všechny tipy Sportu pro novou sezonu.

MVP sezony - Nathan MacKinnon (Colorado) Ve 24 letech se Nathan MacKinnon dočká největšího individuálního ocenění. Získá Hart Trophy, bude nejužitečnějším hráčem celé NHL. Má k tomu všechny předpoklady. Connor McDavid? Sidney Crosby? Nikita Kučerov? Ne, všichni se nakonec budou muset sklonit před MacKinnonem. Bodů třeba nasbírají víc, elitní centr Colorada ale v rukou drží víc es. Je v týmu, který se řadí mezi hlavní adepty na zisk Stanley Cupu. Je jeho lídrem. Hraje v možná nejlepším útoku současné NHL. V posledních dvou ročnících atakoval stobodovou metu (97 a 99 bodů), nyní by se na magické tři cifry konečně mohl dostat. Dámy a pánové, tohle bude MacKinnonův rok! Další kandidáti: Connor McDavid (Edmonton), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Sidney Crosby (Pittsburgh)

Finále Stanley Cupu - Tampa Bay vs. Dallas Lightning Stars Pro fanoušky Toronta: Ne, ani teď se Poháru nedočkáte. Maple Leafs skončí na hokejkách tradičních katů z Bostonu, těm ale jízdu utne Tampa. A půjde až do finále. Už prostě musí. Naposledy po suverénní jízdě shořela hned v první rundě play off . V letní pauze tým kvalitou nešel dolů, naopak. Kompletní kostra zůstala, navíc přibyly další dílky do skládačky. Vítězné puzzle to ale stejně nebude. Pro Stanley Cup si dojde Dallas. Vynikající první lajna, pevná obrana a Ben Bishop v brance. Příchody Joe Pavelskiho nebo Coreyho Perryho. K tomu další nepříjemné defenzivní formace, které série play off často vyhrávají. Titul půjde příští rok do Texasu! Černý kůň Východu: Florida Panthers Černý kůň Západu: Colorado Avalanche

Nejlepší Čech - David Pastrňák (Boston) Tady se v zavedených pořádcích nic měnit nebude. David Pastrňák, který se v posledních ročnících zařadil mezi největší superhvězdy, ze svých výkonů nemá v plánu ustoupit. Fantasticky si rozumí s parťáky ze svého útoku Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem. Minulou sezonu měl skvěle našlápnuto, aby získal 50 gólů. Zranění to však zhatilo, nakonec odehrál jen 66 zápasů. Zahrál si finále Stanley Cupu, kde Boston nestačil na St. Louis. Tlak je na něj opět o něco větší, on však již několikrát ukázal, že je to spíše věc, která jeho výkony zlepšuje. Pokud bude zdravý celý rok, tak šance, že se umístí v nejlepší desítce bodování ligy, je u něj velice reálná. Další kandidáti: Jakub Voráček (Philadelphia), Tomáš Hertl (San Jose), Filip Hronek (Detroit)

Nováček sezony - Jack Hughes (New Jersey) Kandidátů je více, jeden nad nimi však ční. Jednička posledního draftu Jack Hughes se bude od začátku sezony starat o zaměstnávání obran soupeřů. Půjde mu to tak dobře, že ocenění pro nejlepšího nováčka půjde jeho směrem. Velkou výhodou pro něj je, že na rozdíl od většiny draftovaných jedniček přichází do silného týmu. Podobný luxus neměl ani Nathan MacKinnon, ani Auston Matthews. Až oni museli přehodit výhybku a z otloukánků ligy udělat konkurenceschopné týmy. Hughes tohle vůbec řešit nemusí, celý tým New Jersey přes léto posílil. Král letošního draftu z toho bude těžit v těžkých začátcích. A až přivykne tempu, tak rozjede bodovou show. Další kandidáti: Cale Makar (Colorado), Kaapo Kakko (NY Rangers), Quinn Hughes (Vancouver)

Nejlepší trenér - Joel Quenneville (Florida) Největší slabinou Floridy byl v posledních sezonách brankář. Proto vedení v létě angažovalo Sergeje Bobrovského. Ten největší příchod, který by ale mohl posunout Panthers o několik levelů výše, se odehrál na trenérské pozici. Floridu bude nově trénovat Joel Quenneville. Kouč, který má ve sbírce tři Stanley Cupy s Chicagem a je druhý v historické tabulce trenérů s největším počtem výher v kariéře. Měl by z extrémně talentované skupiny hráčů vymáčknout maximum a zařídit, aby se konečně naplno projevila ofenzivní síla týmu. „Už žádné další výmluvy,“ řekl před sezonou pro nhl.com kapitán Aleksander Barkov. Přesně taková situace je pro Quennevilla jako dělaná. Další kandidáti: Rod Brind‘Amour (Carolina), Gerard Gallant (Vegas), Alain Vigneault (Philadelphia)

Překvapení - Vancouver Canucks V minulé sezoně skončili Canucks v Západní konferenci na dvanáctém místě. Play off bylo daleko. V nadcházejícím ročníku by ale Vancouver chtěl pootočit kormidlem. Mohl by. Měl by. Dvacetiletá švédská superstar Elias Pettersson urychlila přestavbu. Při své premiéře za oceánem se dostal na 66 bodů, teď bude ještě lepší. V brance jistota Jakob Markström, před ním věž Tyler Myers nebo nováček Quinn Hughes. Do toho top forvardi Bo Horvat nebo Brock Boeser. Canucks v prvním „posedinovském“ roce dojeli na absenci sekundárních bodů, slabší produkci dalších lajn. Řešení? Příchody prověřených bouráků J. T. Millera a Michaela Ferlanda. Tenhle mladý tým play off udělá. V něm pak může leckomu zatopit. Další kandidáti: Arizona Coyotes, New York Rangers, New Jersey Devils

Výbuch - Minnesota Wild Kádr stárne a u mladíků, kteří jsou v týmu, se čeká na zázrak. Asi tak lze shrnout současnou situaci Minnesoty. Tým stojí na jménech jako Mikko Koivu, Eric Staal, Ryan Suter nebo Zach Parise, kteří mají svůj vrchol již dávno za sebou. Příchod norského diblíka Matse Zuccarella mužstvo nespasí a talentované mládí je kdesi v nedohlednu. Nečekejte však výbuch ve smyslu absolutního dna NHL, ale play off jim zůstane zapovězené. A nebude to boj do posledních kol, jasno bude daleko dříve. Velký ústup lze čekat také od Columbusu, kterému nevyšel risk s posílením na poslední play off a jeho kádr opustili hlavní tváře Artěmij Panarin se Sergejem Bobrovským. Další kandidáti: Columbus, Anaheim, NY Islanders

Nový trend - Návrat obrů? Trend posledních let byl přitom opačný. Výška a kila už nejsou tak důležité. Hlavní je rychlost a šikovnost. Tomuto směřování ale vystavilo STOP svým triumfem ve Stanley Cupu St. Louis. Poslední finále o slovutnou trofej bylo srážkou dvou herních stylů. Boston disponoval technicky zdatnými dravci, jejichž akce se však tříštily o hráz Blues. Základ? Fyzická hra. Intenzivní napadání, tvrdé dohrávání soubojů, bourání protihráčů už ve středním pásmu. Bruins narazili na hrubou sílu, odpověď nenašli. Nabízí se tedy otázka: inspirují se ostatní organizace zlatým týmem poslední sezony? St. Louis ukázalo cestu. Našli ideální balanc mezi velikostí, zručností a obratností.

Tip Sportu - top 10 českého bodování 1. David Pastrňák, Boston, 92 bodů (47+45)

2. Tomáš Hertl, San Jose, 80 bodů (38+42)

3. Jakub Voráček, Philadelphia, 73 bodů (23+50)

4. David Krejčí, Boston, 68 bodů(17+51)

5. Jakub Vrána, Washington, 56 bodů (30+26)

6. Ondřej Kaše, Anaheim, 51 bodů (27+24)

7. Filip Hronek, Detroit, 44 bodů (9+35)

8. Michael Frolík, Calgary, 40 bodů (20+20)

9. Ondřej Palát, Tampa Bay, 38 bodů(12+26)

10. Radek Faksa, Dallas, 35 bodů (17+18)

Tip Sportu - top 3 čeští brankáři



2. David Rittich, Calgary, 2,69, 91,7 %

3. Pavel Francouz, Colorado, 2,35, 92,0 %