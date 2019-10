NHL v Praze: Voráček si dal před bitvou doma candáta. Slavnostní buly vhodí Hašek | iSport.cz

Čeká se velká show. Nezapomenutelná. Odstartovat by ji měl jeden z nejlepších gólmanů všech dob. Dominik Hašek, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, informaci o tom, že vhodí slavnostní buly, zveřejnil na svém twitterovém účtu. A pro iSport ji potvrdil.

„Když jsem si neměl možnost zahrát v Praze NHL, tak aspoň vhodím čestné buly,“ usmál se člen Hokejové síně slávy, který je vedle Jaromíra Jágra nejslavnějším Čechem, který se na zámořské scéně objevil.

A když jsme u Jágra, není vyloučené, že druhým, kdo s ním čestné buly vhodí, bude právě proslulá osmašedesátka. Mluví se o tom v zákulisí, ale oficiálně to nikdo zatím nechtěl potvrdit. Takže jasno bude až večer. Ani sám Jágr se k tomu během včerejška nechtěl vyjadřovat.

Jisté je, že Hašek u toho chybět nebude. Po zápase bude rychle chvátat na Moravu, kde ho čeká poslední díl cyklistického seriálu Nova Cup.

A pak už to vypukne. NHL v Praze poprvé od roku 2010. V akci i tři Češi. Jakub Voráček za Flyers, na druhé straně Dominik Kubalík a David Kämpf.

Koukal jsem všude možně, smál se Kubalík po tréninku před zaplněnou halou

Tím hlavním hrdinou ale bude úderník z Philadelphie. Voráčka čeká velmi emotivní večer. V hledišti celá rodina. Tedy nakonec bez 86leté babičky. „Nakonec nepřijde, necítí se na to. Pustí si to v klidu v televizi,“ připustil Voráček po rozbruslení. Což je škoda, protože by to pro oba byl životní zážitek. Babička by vnuka viděla vůbec poprvé naživo při zápase NHL…

„Ale jinak jdou všichni. Snad si to užijou,“ vykládal 30letý útočník, dlouholetá opora Flyers, která v NHL odehrála přes 800 zápasů. Ten dnešní ale možná bude ten nejemotivnější. V hledišti nebude chybět ani maminka. Jeho věrná fanynka, která zápasy často sleduje i v zámoří, pravidelně nechybí ani na šampionátech.

Voráček vtipkoval, že to vždycky prožívá tak, že jí hrozí infarkt… „Už je zvyklá. Doufám, že to nebude nic nového pro ni,“ usmál se Voráček, který si včera stihl zajet do Kladna na rodinnou večeři.

„Táta dělal candáta, byl předtím ve Švédsku na rybách. Dali jsme si ho s bramborem, bylo to moc dobrý,“ vyprávěl lídr Flyers.

Hráči Philadelphie při rozbruslení strávili na ledě necelou hodinku, po nich šli do akce borci Blackhawks. „Doufám, že to bude hezký hokej a lidi si to užijou. Snad padne hodně gólů a nakonec vyhrajeme my. Dva body jsou to hlavní,“ dobře ví ryšavý bombarďák.

Večer to sice bude show, ale Flyers koukají hlavně na to, aby bodovali. Ovšem v cestě stojí elitní protivník. Je se na co těšit!

„Hrajeme spolu s Kubou hrozně dlouho, je to super, že jsme teď spolu v Praze. Už dřív mluvil o tom, že by si moc rád zahrál doma. Že je to jeho sen. Ale nemyslel si, že to vůbec bude možné. Takže je to velká událost pro něj. Ale i pro nás,“ řekl k tomu Claude Giroux, kapitán Flyers.

S Voráčkem tvoří nerozlučnou dvojici. Parťáci na ledě, ale i mimo. "Nedáme na sebe dopustit," tvrdí oba. I pro Girouxe to tedy bude nezapomenutelný večer. Stejně jako pro českou dvojici v Chicagu.

"Ten zápas je pro mě hodně důležitý. Prvotním krokem pro mě bylo získat místo v prvním týmu, s tím jsem do zámoří šel, a jsem šťastný, že se mi to povedlo. Neznamená to ale absolutně nic, protože místo si teď musím udržet," tvrdil kanonýr Dominik Kubalík, člen Blackhawks. Čeká ho peprná premiéra v NHL.

