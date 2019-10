NHL v Praze a její cena: jak se drahý zápas zaplatí a co stojí nejvíc | iSport.cz

V hledišti česká trenérská osobnost Slavomír Lener pozorně sleduje nácvik herních situací. V jiném sektoru olympijský vítěz z Nagana David Moravec dokonce velkou část tréninku hokejistů Chicaga a Philadelphie nahrává na mobilní telefon. Mezi nimi tisíce nadšených diváků. Malí hokejisté v dresech klubů ze všech koutů republiky, rodiče, party chlapů, které jsou zvědavy na hvězdy, jako je Patrick Kane (trojnásobný vítěz Stanley Cupu) nebo Jakub Voráček.

„Aby na otevřený trénink přišlo deset tisíc lidí, to se vám jinde na světě jen těžko stane,“ říká Tomáš Petera, který se jako promotér spolupodílel na tom, že se NHL po devíti letech znovu vrátila do Prahy.

Petera ještě v roce 2010 tehdy spolu s Miroslavem Černoškem zařizoval velkou část produkce zastávky nejprestižnější hokejové soutěže světa v Česku, nyní se v návaznosti na aktuální zápas NHL v Praze stará o marketingové a reklamní možnosti lokálních sponzorů.

Hlavní organizace je na společnosti Live Nation, týmu vysočanské O2 Areny a přímo managementu NHL. V Praze je v těchto dnech ostatně kromě muže číslo 1, komisaře Garyho Bettmana, celé vedení zámořské hokejové ligy včetně „dvojky“ Billa Dalyho. Na koordinačních poradách se schází desítky amerických expertů. Nic se nenechává náhodě.

Rozpočet úvodního utkání nové sezony NHL, které hostí právě v pátek večer Praha, se podle informací E15.cz pohybuje kolem 100 milionů korun. Největší díl spolkne odměna oběma týmům - Letcům z Philadelphie a Jestřábům z Chicaga.

Další výrazné náklady stojí cesty týmů jejich soukromými speciály a hotely. Jelikož je pražské utkání standardní takzvanou „season game“, odpadají starosti o speciální pojistky, které by ještě celou akci prodražili třeba v případě, že by šlo jen o exhibici nebo přípravný zápas. NHL chce v budoucnu víc vysílat své kluby do ciziny. Je to součástí expanzní strategie ligy, která počítá s Evropou ale třeba také s Čínou.



