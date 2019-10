Zklamaná hvězda Chicaga Kane: Dobře, že jsme to ve druhé části nevzdali | iSport.cz

Philadelphia vás přehrála hlavně ve druhé třetině, kde vstřelila dvě branky, přestřílela Chicago 15-7 a vybudovala si klíčový náskok. Viděli jste to podobně?

„Je to tak, měli jsme se minimálně udržet nadohled a zůstat ve hře. Měli bychom být schopni soupeře víc přehrávat a vytvářet si tlak. Na tom tedy musíme ještě rozhodně zapracovat, protože jste sami viděli, jak to bylo ve druhé třetině důležité.“

Bylo na hře týmu něco, co se vám vyloženě líbilo?

„Třeba to, jak jsme bojovali a i když jsme prohrávali 1:3 a Flyers dominovali, tak jsme zabojovali a dostali se zpátky do hry. Nakonec nám chybělo málo na srovnání.“

Bude pro příště třeba víc bojovný výkon?

„Bylo dobře, že jsme to v té druhé části prostě nevzdali. Dali jsme gól na konci třetiny a pořádně jsme ve třetí části zabrali. Něco ještě musíme dost vylepšit, ale byly i části, které se nám povedly, a od toho se je třeba odrazit.“

A se svým výkonem musíte být spokojený určitě, že?

„Vždycky je na čem pracovat, hlavně proto, že mezi přípravou na sezonu a opravdovou sezonou je celkem rozdíl. A já každým rokem na sobě víc cítím, že potřebuji větší množství času na rozehrání. Ať už jsem měl v zápase jakákoliv čísla, myslím si, že týmu dokážu dát víc a víc šancí můžu také připravit.“

VIDEO: Sestřih utkání Philadephia - Chicago

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:24. Konecny, 26:28. Lindblom, 38:03. Konecny, 49:48. M. Raffl Hosté: 07:44. A. Nylander, 39:48. DeBrincat, 57:53. P. Kane Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Braun, Provorov, Gostisbehere, Hägg, Niskanen, Sanheim – Voráček (A), K. Hayes, Giroux (C) – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Twarynski, Laughton, J. van Riemsdyk – M. Raffl, Pitlick, Bunnaman. Hosté: Crawford (Lehner) – Keith (A), E. Gustafsson, Määttä, Seabrook (A), Koekkoek, Gilbert – P. Kane, J. Toews (C), A. Nylander – A. Shaw, D. Strome, DeBrincat – D. Kubalík, Kämpf, Saad – Caggiula, Carpenter, Z. Smith. Rozhodčí D. O'Halloran, J. Hebert (oba Kanada) – L. Suchánek (ČR), B. Murphy (Kanada) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 463 diváků

Kämpf po zápase v Praze: Budu na to dlouho vzpomínat. Škoda výsledku