Lepší než Pastrňák je jeden hráč za 95 let Bostonu. Zaslouží si odměnu! | iSport.cz

Boston dal všechny góly v přesilových hrách. Pastrňák otevřel skóre v desáté minutě, když po přihrávce Patrice Bergerona střílel do odkryté branky. Třiadvacetiletý útočník, který minule zazářil čtyřmi trefami do sítě Anaheimu při výhře 4:2, tak vstřelil pět gólů Bruins v řadě a to se v klubové historii povedlo jen třem hráčům. • Reuters

Pojďme se na poslední tři duely, které vykoply Boston na pátou pozici v NHL, podívat detailně. Proti New Jersey se Pastrňák zahříval, k výhře 3:0 pomohl jednou asistencí na úvodní gól Brada Marchanda. V duelu s Anaheimem už nastřílel všechny čtyři branky své organizace (vítězství 4:2), aby fenomenální fazonu umocnil v noci v domácím utkání s Tampou třemi body za dva góly a jeden přesný pas.

A mohlo být ještě lépe, v nájezdech už ale Andreje Vasilevského střelou zápěstím nepřekonal a Tampa brala bodík na víc za výhru 4:3. "Nedělám z toho žádnou velkou vědu, nájezdy jsou prostě 50 na 50. Kde musíme být lepší, je určitě hra 5 na 5, všechny naše góly byly z přesilovky. Měli jsme spoustu šancí, 37 střel na branku, tři tyčky, mohli jsme rozhodnout mnohem dřív," vyznal se pro klubovou TV Pastrňák, kterého mohla těšit alespoň unikátní bilance.

🎥 David Pastrnak on the B's loss to Tampa: "We got power-play goals, but we definitely want to be better at 5-on-5." pic.twitter.com/xaReTtVaVf — Boston Bruins (@NHLBruins) October 18, 2019

Třiadvacetiletý útočník totiž vstřelil pět gólů Bruins v řadě, lepší v 95 let dlouhé klubové historii byl jen Glen Murray. Majitel 1009 startů v NHL nasázel v ročníku 2003/2004 dokonce šest po sobě jdoucích gólů Bostonu. Pět tref jako "Pasta" dokázal v dresu Bruins pobrat ještě Dunc Fisher (1951/52) a zatím posledním borcem v NHL, který napálil šest gólu v řadě, byl Jason Zucker z Minnesoty (2017/18).

Absolutními rekordmani soutěže jsou se pak sedmi góly Brian Noonan (1991/92) a Cy Denneny (1920/21).

Most consecutive team goals, @NHLBruins franchise history:



6 - Glen Murray (2003-04)

5 - @pastrnak96 (2019-20)

5 - Dunc Fisher (1951-52)#NHLStats pic.twitter.com/x2Ud3h1y6S — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 18, 2019

Pastrňák je odměňován za svou práci, smekl trenér

Pastrňák má na svém kontě aktuálně třináct bodů (8+5, všechny v posledních pěti zápasech) a v produktivitě soutěže je čtvrtý. "Na ledě se cítím výborně, pro tým se snažím odvádět to nejlepší. Soustředím se na hru a góly prostě přicházejí. Hodně těžím z přesilových her, máme tam pět kluků, kteří dokážou dát gól, to je obrovská síla. Díky tomu máme spoustu variant, jak si na přesilovkách počínat a daří se nám," těší autora 81 bodů (38+43) z posledního ročníku.

Produktivnější než Pastrňák jsou jen ofenzivní esa Oilers Connor McDavid (17 bodů) s Leonem Draisaitlem (15 bodů) a paradoxně také jeden obránce. John Carlson z Washingtonu už letos stihnul 3 góly a 11 asistencí.

"Hraje skvěle, za svou práci si zaslouží odměnu a to se přesně děje. Je to prostě střelec, pořád se zlepšuje, dokáže zakončit úplně všechno. Co mě těší je, že je nebezpečný, že nedává góly z jedné pozice, ale začal chodit i před branku. Je to pro něj dobrá škola," řekl na tiskové konferenci trenér Bostonu Bruce Cassidy.

"Potkali se dva skvělé týmy, byl to asi nejlepší soupeř, proti kterému jsme letos hráli, na ledě nebylo moc místa, byla tam strašná spousta osobních soubojů, každý puk jsme si museli vybojovat. Prostě dobrý hokejový zápas, myslím, že vždycky, když na ně narazíme, jedno v jaké části sezony, bude to vzrušující a hodně zajímavé," zhodnotil duel s Tampou kapitán Bruins Zdeno Chára.

"Fungují nám přesilovky, oba brankáři chytají skvěle. To nám hodně pomáhá, když se nám třeba v utkání tolik nedaří, pokud to takhle půjde dál a body budou naskakovat, budeme spokojení," doplnil slova nejstaršího hráče v NHL jeho spoluhráč Torey Krug, autor dvou asistencí.

