Zaseknuté mladé hvězdy. Hughes a Kakko zatím v NHL přešlapují na místě | iSport.cz

Kaapo Kakko byl zvolen druhý a jeho domovem bude New York • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Trpělivost, trpělivost, trpělivost. Nejčastěji odpovídané slovo trenérů New Jersey Devils i New York Rangers na otázky reportérů, co stojí za tím, že se Hughes ani Kakko neprosazují tolik, jak se čekalo. Ba co víc, že ani nedostávají tolik herního prostoru. „Musí se nejprve učit. Mladí hráči mají tendenci se hodnotit jen podle bodů, ale tady je třeba si uvědomit, že střílení gólů je stejně podstatné, jako jim zabraňovat. Je třeba být trpělivý,“ řekl na Kakkovu adresu trenér Rangers David Quinn pro web nypost.com

Jenže atmosféra houstne s každým dalším zápasem, kdy se osmnáctiletým kometám nevede. Hughes zatím za osm zápasů získal dva body za gól a nahrávku. Kakko má stejnou statistiku za sedm mačů. Horší však je, že se oba ocitají v záporných číslech. Jejich týmy totiž nemají dobrý vstup do začátku sezony. Devils začali sérií šesti proher, Rangers vyhráli ze sedmi zápasů jen dvakrát, což celou situaci jen umocňuje. Zbytečně inkasované góly si teď obě družiny nemohou dovolit.

„Věci teď nejdou mým směrem a občas cítím, že bych mohl trávit na ledě více času. Bylo by fajn dostat nějaký čas v prvním útoku,“ reaguje Kakko na současnou situaci. Silná slova od nováčka, který teprve sbírá zámořské ostruhy. Fin si je však vědom i toho, že aby toho dosáhl, musí přijít z jeho strany zlepšení.

„Na druhou stranu je třeba říct, že teď nepodávám výkony, které by mě k takové šanci opravňovali,“ dodala dvojka draftu. Kakkovi se přesto přání vyplní, může za to již zmíněná mizerná forma Rangers. Kouč Quinn zamíchal sestavou a Kakko se rázem ocitl v elitní lajně vedle křídla Chrise Kreidera a centra Miky Zibanejada.

Naopak Hughes je zatím ve svých vyjádřeních ohledně formy zdrženlivější. „Netrápí mě to. Nejdůležitější pro mě je, abychom vyhrávali, víc se snažím neřešit“ řekl pro nhl.com. Americký centr byl prvních šest zápasů opravdu špatný, stejně jako celý tým. Pak přišlo zranění centra Nica Hischiera, Hughes dostal šanci vést první útok a Devils zapsali první dvě výhry. Jednu i proti Rangers, kdy si Hughes připsal první asistenci v NHL.

„Bylo to skvělé. Doufám, že budu moci v příštích zápasech častěji potěšit naše fanoušky,“ okomentoval Hughes první bod. Tím sice utnul bodové ticho, ale z historického hlediska je na tom neslavně. Pokud porovnáme posledních deset draftovaných jedniček, tak po osmi zápasech má nejhorší vstup do NHL společně s obráncem Aaronen Ekbladem. Rozhodně je co vylepšovat.

Daleko pompéznější entrée tak zažívají jiní hráči. Třeba třetí draftovaný Kirby Dach, který se v dresu Chicaga gólově prosadil už ve druhém startu, nebo Ville Heinola. Finského beka si vybral Winnipeg z dvacátého místa a Heinola ihned zaplul do zahajovací sestavy Jets. Za prvních osm zápasů si připsal už pět kanadských bodů a udivuje svými výtečnými výkony. „Hraje na svůj věk velice dobře. Roste z něj opravdu zajímavý hráč, počítáme s ním,“ řekl trenér Winnipegu Paul Maurice. Hlavní jména posledního draftu, Hughes a Kakko, jsou zatím ve stínu méně známých mladíků. Změní se to?