NHL po Praze ve Stockholmu: levnější lístky, Palát turistou i masové koule | iSport.cz

Ondřej Palát trip do Evropy ocenil, podle svých slov se vypraví i prozkoumat stockholmské památky • Instagram.com/tblightning

Praha předala štafetu Stockholmu. Švédská metropole bude v pátek a sobotu hostit dvě utkání slavné NHL. V hale Globen se střetnou Buffalo a Tampa Bay. „Je to super! Moc se na zápasy těším,“ září Ondřej Palát, český útočník Lightning. K mání jsou poslední zbytky vstupenek. Jsou výrazně levnější než ty na pražský říjnový duel Philadelphia vs. Chicago.

V pátek už to pravděpodobně nestihnete, ale pokud si pospíšíte, mohli byste chytit sobotní zápas. Naživo. Lístky na oba duely NHL ve Stockholmu jsou stále v prodeji. Na pražský mač mezi Philadelphií a Chicagem zmizely vstupenky z pokladen během dvou hodin, a to byly výrazně dražší než ty do Globenu.

Jejich cena se pohybovala mezi dvěma a osmi tisíci korunami. Kolik zaplatíte za utkání mezi Buffalem a Tampou ve Stockholmu? 1200 až 5500 korun. Za 6200 pak dostanete VIP lístek. Zpáteční letenka vyjde na 1900 korun, celý výlet by vás tak teoreticky mohl vyjít na částku lehce přesahující tři tisícovky.

V hale Globen, největší kulové budově světa, se představí také Češi: v dresu Buffala to bude útočník Vladimír Sobotka, s bleskem na hrudi pak další forvard Ondřej Palát. Na čekané bude obránce Jan Rutta, který zatím odehrál za Tampu v aktuální sezoně pouhé dva zápasy.

Oba týmy už se ve Švédsku několik dní připravují. Kromě tréninků si hráči našli čas také na výlety do města nebo poznávání tamní kuchyně. Jednička loňského draftu, obránce Sabres Rasmus Dahlin, vzal například své spoluhráče Caseyho Mittelstadta a Jeffa Skinnera do restaurace na tradiční švédské masové koule. „Bylo to skvělé, hodně jsme se u toho nasmáli. Jídlo mi moc chutnalo, dobrá byla i místní limonáda podobná kole. Jsme rádi, že tu můžeme být,“ culil se Skinner.

Start jediného Švéda na soupisce Tampy Bay Victora Hedmana v utkání NHL Global Series ve Stockholmu je s otazníkem







Na další díl ze série NHL Global Series se těší i soupeři z Tampy. „Tyhle zápasy jsou super. Na ten pražský jsem se díval v televizi, škoda, že jsme si v Praze nemohli zahrát my. Ale i Švédsko je fajn, je to ve stejném časovém pásmu a je to dobře pro evropské fanoušky. Ti milují NHL, ale je pro ně těžké v noci vstávat a sledovat přímé přenosy. Takže tohle je pro ně výborná příležitost, jak vidět zápasy buď přímo v hale, nebo ve večerním čase v televizi,“ řekl Palát přímo na místě pro NHL.com/cs.

Osobně prožívá český forvard podařený start do ročníku, s pěti góly se dělí o místo elitního střelce týmu se Stevenem Stamkosem. Ve statistice plus/minus, na níž si sám hodně zakládá, je pak vůbec nejlepší (+6). Z pohledu klubových výsledků to však zatím žádná sláva není. Z třinácti zápasů jen šest výher a pozice mimo play off.

„Jako tým máme určitě prostor ke zlepšení, mohli jsme hrát lépe. Ale nemá cenu panikařit, musíme být trpěliví. Posledních pár zápasů jsme odehráli dobře, výsledky tomu sice úplně neodpovídaly, ale prostě to tam nespadlo. Musíme se zlepšit,“ věděl Palát.

Největším otazníkem dvojzápasu bude start domácí hvězdy Victora Hedmana, který se dává dohromady z drobného zranění. Urostlý obránce je jediným švédským hráčem na soupisce Lightning. To Buffalo jich má hned šest! Největší pozornost budí samozřejmě Dahlin. „Je to největší aréna ve Švédsku, hrát tady je sen. Mě to teď čeká poprvé. Pokud jste Švéd, chcete si jednou zahrát v Globenu. To místo je pro nás opravdu specifické,“ přiznal 19letý mladík.

To Palát se těší, že kromě haly stihne poznat i další místa švédské metropole „Bude ze mě trochu turista. Stockholm je pěkné město, má historické centrum. Já jsem tu ještě nikdy nebyl, takže je fajn, že se tady můžu trochu porozhlédnout a poznat něco nového. Hlavní ale je, aby se nám tady povedly oba zápasy, a třeba se od toho můžeme odrazit do další fáze sezony,“ doufal.

Páteční duel začne ve 20 hodin, ten sobotní pak v 19 hodin. Pokud se do Skandinávie nevypravíte, oba zápasy můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 1.