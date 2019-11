97+29 = Edmonton. McDavid zvládl 6 bodů, Draisaitl 5 a Pastrňák nestíhá | iSport.cz

Leon Draisaitl rozhodl nájezdy proti New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Connor McDavid se blýskl celkem šesti body

Že jeden útok nedělá tým? Zkuste to říct v Edmontonu. Duo Connor McDavid - Leon Draisaitl si při pondělní výhře 6:2 nad Coloradem připsalo celkem 11 bodů. Kapitán týmu poprvé v NHL zazářil šesti body v zápase a dal druhý hattrick ve třech utkáních, jeho německý parťák zase vede bodování se 41 body a průměrem 1,95 bodu na zápas. „Někdy se cítíte dobře a někdy zase hůř. Dneska jsem se rozhodně cítil dobře," glosoval po utkání McDavid.

To bylo radosti, když coloradský nováček Adam Werner v úterý nečekaně nahradil zraněného gólmana Pavla Francouze a proti Winnipegu při výhře 4:0 pochytal 40 střel. Pro dvaadvacetiletého Švéda to byl v první utkání kariéry splněný sen. Logicky.

Čtvrteční večer byl oproti tomu noční můra.

Mladý brankář musel čelit nejlepšímu hokejovému duu současnosti a těžko na něj házet vinu. Tady by si pravděpodobně ani zkušení harcovníci nevěděli rady. McDavid s Draisaitlem byli zkrátka tentokrát k nezastavení. Werner opouštěl kluziště po 28 minutách a pěti inkasovaných brankách z osmnácti střel.

„My jsme tentokrát nebyli dobří a neměli jsme vůli dotáhnout to k vítězství. Naopak nejlepším hráčům soupeře to sedlo, špatně jsme k nim přistupovali. A nezapomeňte přidat zbytečné množství vyloučení,“ zlobil se po utkání trenér Jared Bednar, který připomněl, že Edmonton skóroval čtyřikrát v přesilové hře.

První a druhý muž kanadského bodování si dělali na ledě takřka co chtěli, ve sbírání bodů se včera vyrovnávali týmovým legendám. McDavid například nasbíral čtyři body za jednu třetinu. To dokázali jen Wayne Gretzky a Jason Arnott. Dva hattricky za tři zápasy? Jen Gretzky, Glenn Anderson a Jari Kurri.

„Dneska doslova lítal, odehrál špičkový zápas,“ řekl pro NHL.com Draisaitl, který odehrál bodově nejlepší utkání kariéry. „Góly jsme sice sypali v přesilovkách, ale všechny čtyři útoky tentokrát hrály skvěle,“ lebedil si.

VIDEO: Sestřih utkání Edmonton - Colorado

A možná byl německý útočník i zbytečně skromný. Ať je to jak chce Oilers skutečně jsou mužstvem dvou hráčů. Na to se stačí podívat do tabulek.

Draisaitl je prvním mužem NHL se 41 body, McDavid ho následuje s 37 body, ale pak? Pak přichází dvaadvacetibodová mezera a pauza, kterou končí James Neal. Obrozený střelec je s bilancí 12+3 šedesátým hráčem soutěže. Společně se Zackem Kassianem a Ryanem Nugentem-Hopkinsem ještě snesou celkem přísná měřítka, ale jinak?

Letní posily Riley Sheahan a Josh Archibald ještě nemají ani bod, Markus Granlund pro změnu jedinou nahrávku. Jujhar Khaira dal jeden gól a Patrick Russell dvakrát asistoval. Stejně dopadl Tomáš Jurčo, kterého už klub převelel na farmu. A to mluvíme pouze o útočnících!

Jenže tyto statistiky zůtanou v pozadí, když všechno táhnou hvězdy první kategorie. Hráči, kteří dokáží zaskočit i vlastní spoluhráče. „Nejsem překvapený, že mají hodně bodů, ale stejně to na mě zapůsobilo,“ řekl nejproduktivnější obránce mužstva Oscar Klefbom.

McDavid a Draisaitl se tak stali druhou dvojicí v sezoně, jenž dokázala v jednom utkání posbírat pět bodů. Tou první bylo bostonské kombo Brad Marchand-David Pastrňák, které je mimochodem v bodování následuje na třetím a čtvrtém místě. Jenže exploze dvojičky z kanadského týmu rázem třetímu Pastrňákovi zařídila desetibodovou ztrátu.

Aby ne, když Draisaitl za posledních pět utkání získal 14 bodů. A McDavid? 13...

Tabulka bodování NHL: 1. Draisaitl (Edmonton) - 21 zápasů, 41 bodů (15+26)

2. McDavid (Edmonton) - 21, 37 (14+23)

3. Pastrňák (Boston) - 18, 31 (16+15)

4. Marchand (Boston) - 18, 30 (11+19)

5. Carlson (Washington) - 20, 30 (8+22) Kompletní kanadské bodování NHL zde »