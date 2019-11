NHL udělila zatím nejtvrdší trest sezony. Čtyři zápasy za hloupý krosček | iSport.cz

Slovenský útočník Tomáš Jurčo to schytal rovnou od obou beků St. Louis • Amber Bracken/The Canadian Press via AP

Třicetiletý Bortuzzo v sobotním duelu nešetrně zasáhl Arvidssona do oblasti zad, ten spadl nekontrolovaně do branky Blues, a když se po chvilce pokoušel vstát, člen týmu šampionů z minulé sezony ho holí, kterou držel oběma rukama, sestřelil k zemi znovu. „Tohle nebylo něco, co by patřilo do hokeje,“ odůvodnilo trest vedení ligy.

VIDEO: Takhle Bortuzzo krosčekoval Arvidssona

Bortuzzo od rozhodčích inkasoval jen dvouminutový trest, teď nuceně vynechá dnešní odvetu na ledě Predators, dále zápasy v arénách Tampy Bay a Dallasu i domácí utkání s Pittsburghem. Přijde o více než 67 tisíc dolarů (přes 1,5 milionu korun) ze svého platu. Bortuzzo odehrál v této sezoně dosud 11 zápasů a připsal si v nich asistenci.

Arvidsson se sice ještě krátce vrátil do hry, ale poté ze zápasu odstoupil. Nyní je před ním dlouhá pauza. Švéd přitom patří mezi klíčové postavy Predators. V této sezoně odehrál 22 zápasů a připsal si 15 bodů díky šesti gólům a devíti nahrávkám.