NEJ tým krále bodování NHL? Košice! Otec přiznal pláč i vstávání v šest | iSport.cz

Slovenský útočník Tomáš Jurčo to schytal rovnou od obou beků St. Louis • Amber Bracken/The Canadian Press via AP

24letý forvard prožívá neskutečný start do sezony, se 48 body vede kanadu, do černého pálil už šestnáctkrát a nádavkem pobral 32 asistencí, což z něj dělá nejlepšího nahrávače v NHL.

Na hráče z Německa úžasná numera, že? Draisaitl za pět sezon za mořem nastřádal už neskutečných 360 bodů, což z něj dělá třetího nejproduktivnějšího německého hokejistu historie. Lepší jsou Jochen Hecht (463 bodů) a Marco Sturm (487 bodů).

Draisaitlův spoluhráč z prvního útoku Edmontonu McDavid je v tabulce produktivity o bod zpět (18+29) a co víc, o obou parťácích se mluví jako o nejžhavějších kandidátech na Hart Trophy. Před týdnem si dvacítka novinářů NHL.com dala dostaveníčko a zkusila natipovat vítěze. Výsledek? Hned jedenáct z nich na první místo posadilo McDavida (87 bodů), pět si přálo za příštího držitele Hart Trophy Draisaitla (62 bodů). Třetí skončil Nathan MacKinnon z Colorada (55 bodů) a čtvrtý byl David Pastrňák (40 bodů), nejlepší to střelec NHL s 24 zásahy!

McDavid Hart Trophy získal už v sezoně 2016/17, posledními dvěma vítězi jsou Taylor Hall a Nikita Kučerov. Pokud McDavid a Draisaitl udrží nastolené tempo a skončí po sezoně na prvním a druhém místě, stanou se pátou dvojicí z jednoho klubu v historii NHL, která by obsadila první dvě pozice v Hart Trophy. Zatím naposledy se podobná rarita udála v sezoně 1970/71, kdy se nejužitečnějším borcem NHL stal Bobby Orr těsně stíhaný Philem Espositem.

Za Draisaitlem a McDavidem je v produktivitě Edmontonu třetí Zack Kassian, který ale vygeneroval jen 18 bodů! "Jsou nejlepší z nejlepších, nikdo na ně nemá," smekl Kassian, který s oběma působí v jednom útoku.

Kanadské bodování NHL 1. Draisaitl (Edmonton) 27 48 (16+32)

2. McDavid (Edmonton) 27 47 (18+29)

3. Marchand (Boston) 26 43 (18+25)

4. Pastrňák (Boston) 26 41 (24+17)

5. MacKinnon (Colorado) 25 39 (16+23)

6. J. Carlson (Washington) 27 36 (8+28)

7. Eichel (Buffalo) 26 34 (16+18)

8. Panarin (NY Rangers) 24 33 (12+21)

9. P. Kane (Chicago) 25 32 (13+19)

10. E. Petterson (Vancouver) 26 31 (11+20

V loňském ročníku nasázel rodák z Kölnu rovných padesát branek. "Na svojí střele pracuju neustále a vychází mi to. Vloni jsem zkoušel střelbu z různých pozic a z různých herních situací. Hlavně z těch nejobtížnějších," přiznal v rozhovoru pro sport.aktuality.sk Draisaitl, jehož hlavním úkolem je nabíjet McDavidovi. "Snažím se mu vymýšlet dokonalé pozice. Dát mu puk přímo na čepel a do plné rychlosti, tak to má nejraději. Za poslední sezony jsme naši spolupráci hodně vylepšili, dokonale jsme se poznali," řekl 189 centimetrů vysoký útočník a pokračoval.

"Snažím se najít svoji cestu. Sleduju každého hráče v NHL a beru si z každého to nejlepší. Každý hráč, co tu je, je naprostá elita, na světě nejsou lepší hokejisti. Proto je pozoruji a snažím se to implementovat do své hry," přiznala trojka draftu 2014, kterou k hokeji přivedl v českém prostředí známý trenér Peter Draisaitl. Rodák z Karviné koučoval v extralize Hradec Králové a Pardubice.

A na začátku kariéry neměl se synkem lehké pořízení. Jednu neděli ho v Kolíně nad Rýnem v šest hodin ráno vzal na stadion a navlékl do hokejové výstroje. Tam vše začalo. "Díval se na mě a začal plakat. Se slzami v očích mi povídal, že tu nechce být a chce okamžitě jít domů. Pak ale hokeji propadl a jediné, co chtěl dělat, bylo běhat s hokejkou," hodil do placu úsměvnou story Draisaitl senior.

Draisaitl je jako Matthews

"Vždycky jsem mu pomáhal, jak jsem mohl. Když pak v 16 letech odešel do Kanady, začalo to být zajímavé. Vždycky jsem si myslel, že z něj může něco být, na draftu do juniorky i pak do NHL skončil hodně vysoko. Jeho hokejový život je teď na něm, přeju mu to nejlepší na světě, pro mě je ale nejdůležitější, aby byl nejen dobrým hokejistou, ale aby zůstal dobrým člověkem," myslí si 53letý trenér, který aktuálně působí v Košicích.

"O slovenské lize se spolu často bavíme a byl jsem hodně překvapený, kolik toho Leon o tamní soutěži víc. Ví o každém zápase Košic, pro mě jako rodáka je to samozřejmé, ale nečekal jsem, že i on do toho bude tak zažraný. Poslal jsem mu stránky, kde může sledovat sestřihy a byl nadšený," přiznal v rozhovoru pro sport.sk další Draisaitlův krajan Tomáš Jurčo, který začal sezonu v prvním týmu Edmontonu a aktuálně působí na farmě v Bakersfieldu.

Zájem o "ocelářský" tým z východu Slovenska, který je aktuálně na třetím místě tabulky se sedmibodovou ztrátou na první Slovan, Draisaitlova otce nepřekvapuje. "Vždycky byl velkým fanouškem týmů, kde jsem působil. A bylo úplně jedno, kde to bylo, jestli to byl Mannheim, Kolín nad Rýnem nebo Pardubice. Vždycky byl naším fandou číslo jedna."

A jak vidí Draisaitla kouč Oilers Dave Tippet, který v roce 2016 vedl na Světovém poháru tým Severní Ameriky do 23 let? "Na Světovém poháru jsme hledali někoho ke Connorovi do lajny, Auston Matthews byl tehdy naším třináctým útočníkem. Velký a silný hráč, který umí perfektně vystřelit a dokonale ovládá puk. Zkusili jsme i jiné variaanty, ale Auston k němu zapadl hned. A proč o tom mluvím? Leon mi Austona připomíán, jeho schopnost hrát velký hokej je neuvěřitelná a unikátní," zakončil povídání Tippet.

Edmonton za posledních třináct sezon hrál o Stanley Cup jen jednou, v ročníku 2016/17 prohrál s Anaheimem 3:4 na utkání. Zadaří se letos? Forma Draisaitla a McDavida dává určitou naději.