Francouz vychytal další výhru a podeváté v řadě pomohl k bodu, Kaše nahrával | iSport.cz

Obránce Colorada Ian Cole otevřel skóre střelou od modré čáry, v desáté minutě překonal Francouze z pravého kruhu Ryan Carpenter. Český brankář měl v úvodu druhé třetiny štěstí, když Patrick Kane trefil tyč. Zhruba v polovině utkání dali slepené góly Nathan MacKinnon a André Burakovsky. Francouz ve třetí třetině vytěsnil na tyč tečovanou střelu Dylana Stromea a výhru stvrdil v závěru Mikko Rantanen gólem do prázdné branky.

VIDEO: Sestřih utkání Chicago - Colorado

Pavel Francouz of the @Avalanche has earned at least one point in each of his last nine decisions. #NHLStats pic.twitter.com/AO8qWsJzEN