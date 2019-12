Před lety se Hertl u Thorntona učil, teď u něj „kmet“ ožívá: Tommy umí! | iSport.cz

Jen tři utkání z posledních deseti dokázali vyhrát hokejisté San Jose, a to je pro našlapaný tým zoufale málo. Příjemné je aspoň to, že solidně začala fungovat spolupráce dvou mužů, kteří představují tváře odlišných generací. Jde o šestadvacetiletého Tomáše Hertla a čtyřicetiletého Joe Thorntona.

Tuto dvojičku dal dohromady nový kouč klubu Bob Boughner, přihodil k nim Kevina Labanca a zatím to celkem pěkně funguje. Minimálně jedničku draftu z roku 1997 (tehdy ještě Hertlovi nebyly ani čtyři roky) to slušně oživilo. I když na první trefu sezony zatím stále čeká.

Na ledě začal zarostlý kmet trávit trochu více času a hned to bylo poznat. V posledních třech utkáních rovnou dvakrát nahrával a asistencí už má dvanáct, což je třetí nejlepší počin mezi útočníky Sharks. Hertl bodoval v posledních pěti bitvách rovnou pětkrát a Labanc třikrát.

„Hrajeme jednoduše, ale makáme jeden pro druhého. Baví mě hrát se střelci, Kevin umí skórovat a Tommy taky, takže pak je to snadné,“ řekl Thornton a automaticky připomněl, že v NHL dal sice 413 branek, ale na neskutečných 1077 nahrál.

Poté, co Sharks 11. prosince propustili ze svých služeb trenéra Petera DeBoera, pustil se jeho nástupce Boughner do změn a jednou z nich bylo více času na ledě pro Thorntona, který mimochodem minulý týden odehrál svůj 1600. zápas v NHL. A rychle se to projevilo. Nově sestavená formace hýří na ledě aktivitou a soupeře navíc minimálně pouští do šancí.

Nejvíce z toho zatím těží Hertl, který po devíti bezgólových utkáních uspěl třikrát v řadě. Naposledy proti Coyotes dokonce dvakrát.

Kanadské bodování San Jose:

Jméno Zápasy Body 1. Logan Couture 36 32 (11+21) 2. Tomáš Hertl 32 28 (14+14) 3. Erik Karlsson 35 26 (3+23) 4. Evander Kane 33 26 (14+12) 5. Brent Burns 36 22 (5+17)

„Tommy si hodně užívá to, jak jeho formace drží kotouč,“ řekl pro mercurynews.com Boughner, kterému se sestavení tria skutečně podařilo. „Tohle jsme předtím ještě nezkoušeli a je fajn vidět, jak se kluci doplňují,“ chválil si.

Přitom ještě před sezonou se zdálo, že ve čtyřiceti letech už toho na Thorntona logicky tolik nečeká. Jenže Sharks jsou pětadvacátí v lize, takže každý nápad se hodí. Klidně i navýšení ice-timu. Proč ne, když hráč začne být efektivnější, že? Vítěz kanadského bodování NHL z roku 2006 tvrdí, že to zvládne.

Po přesunu k Hertlovi zatím není důvod tomuto tvrzení nevěřit. Předtím totiž útočník hrál ve třetí formaci, kde je třeba více bránit, jenže teď může veterán navázat na splupráci s Čechem, která fungovala v době, kdy odchovanec Slavie v roce 2013 vstupoval do ligy.

„Je to takové jejich oživení,“ myslí si Boughner.

Spokojený je také Thornton, který popsal, proč to dvojici klape. „Oba jsme hodně velcí a díky našim postavám můžeme dlouho držet kotouč,“ vysvětluje Thornton a třetí do party Labanc to vidí také tak.

„Ta chemie mezi nimi funguje. Joe je stále dobrým ofenzivním hráčem, Tommy je zase velký a má tah na branku. Já se starám o ten zbytek,“ popsal čtyřiadvacetiletý Američan se slovenskými kořeny.

Teď jen aby se Sharks vyškrábali z nelichotivých pozic. Pak by mohly zmizet i ošklivé individuální cifry v tabulce +/-. Mezi třiceti nejhoršími v celé NHL jich je totiž rovnou šest.

Nejhorší hráči NHL v +/-: