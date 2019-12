Vánoce u Hertla: Jsem jako žíravina! Mluvil o pivu, hecování i playstationu | iSport.cz

Tradičního kapra si pražský rodák v zámoří odpustí, byť trochu nedobrovolně. "Tady v Americe se špatně shání. Dáváme si řízek a bramborový salát. Ale já se snažím jíst zdravě, protože jak říkám, jsem žíravina. Mám snad jen dvě věci, které mi nechutnají. Jinak jím všechno," prozradil Hertl v rozhovoru pro českou verzi webu nejlepší ligy světa NHL.com.

Cítí zodpovědnost, Sharks se navíc v dosavadním průběhu ročníku příliš nedaří. Během sezony si český hráč dokáže odepřít i oblíbenou svíčkovou. "Jím zdravější věci. Spíš to nechávám na babičkách, když se potom vrátím do Česka. A babičky jsou rády, že mi tu 'svíci' můžou v létě udělat. Ono to tady v Americe ani nejde kvůli mouce, nechtěl bych se ošidit o tu klasickou českou svíčkovou," vysvětlil Hertl.

Váhu si nehlídá nijak násilně, spíše přirozenou cestou. "Hlídám se i nehlídám. Miluju jídlo a miluju sladký. Ale během sezony se najím, jak potřebuju. Dopřeju si, když vím, že to spálím při zápase a potřebuju něco dostat do těla. Samozřejmě, že děláme hodně zeleninu, ale nějakou tu sladkost si taky dám. Horší je to pak v létě. To člověk nemá takový výdej energie, takže si musí dávat trochu pozor," připustil Hertl.

Na sladké má v týmu spřízněnou duši. Podobně totiž hřeší i další ofenzivní hvězda Sharks Logan Couture. Shodou okolností právě tato dvojice labužníků vévodí bodování mužstva v sezoně. Couture má na kontě 33 bodů (12+21), Hertl, jenž sehrál o čtyři zápasy méně, 30 za 14 branek a 16 asistencí. Kanadský centr na Hertla prozradil, že dortíků sní opravdu spoustu.

"Couts si dělá srandu," ujistil Hertl. "Pravda je ale taková, že to máme rádi oba. Vždycky, když jdeme na tripech na jídlo, tak se dušujeme: Dneska si dezert nedáme! A nakonec to dopadne tak, že si ho dáme oba. Pošťuchujeme se a dáváme sázky, kdo z nás bude za dvacet let tlustší," přiznal s úsměvem Hertl.

"Hecujeme se spolu, možná proto to na mě prozradil. Ale nebudu říkat, že nemám rád sladké. Když můžu, tak zmrzlinu a čokoládu miluju. Se sladkým se musím držet zpátky," dodal.

Nebrání se ani pivu. "Občas jedno po zápase dám. Nebo třeba když se s klukama sejdeme a hrajeme Playstation. Jsme tam třeba ve čtyřech a jedeme nějakou hru, tak u toho si jedno dvě dáte, abyste do sebe dostali vitamín. Někdy si kupuju plzeň v láhvi. Nevím, zda je to tady v Kalifornii originál, ale ochutnal ji táta, který je větší odborník na pivo než já, a říkal, že to není špatný. Já nemůžu ty americký piva, to mi nejede," přiznal Hertl.

I když celkově to má se sledováním českých a amerických filmů podle svého odhadu padesát na padesát, během těchto dnů má jasno. "Hlavně teď na Vánoce mám rád klasiku: Tři oříšky pro Popelku nebo především S čerty nejsou žerty - tuhle pohádku jsem viděl snad tisíckrát. To mě bude bavit pořád a vždycky se u toho zasměju," řekl Hertl.