ONLINE: Souboj Filipů! Budou lepší Zadina s Hronkem, nebo Chlapík? | iSport.cz

ONLINE | Po jednom měsíci na farmě Ottawa do prvního týmu povolala útočníka Filipa Chlapíka, který se vydal se svými Senators na led Detroitu, kde vyzve dvojici Filip Hronek - Filip Zadina. Hrají se tři utkání, do kterých by mohli zasáhnout i Petr Mrázek z Caroliny a Pavel Francouz z Colorada. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.