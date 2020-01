NHL ONLINE: Detroit proti Floridě, Kubalík vyrukuje na Toronto | iSport.cz

Pořádnou porci zápasů si během sobotního večera a noci přichystala NHL. Česká letka ve Washingtonu otevře program kláním proti New York Islanders, nováčkovský střelec Dominik Kubalík s Chicagem vyrukuje na Toronto. Detroit s Filipy Hronkem a Zadinou půjde do boje s Floridou. A do hry se chystají i další Češi. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.