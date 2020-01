Klučík s dětskou tváří z Montrealu se pobil a dostal zákaz. Od babičky! | iSport.cz

V přípravě se zatím Austonu Matthewsovi hodně daří • Chris Young/The Canadian Press via AP

Tvář má jako děcko a při zběžném pohledu do občanského průkazu zjistíte, že je ještě teenagerem. Jako od třetího muže draftu 2018 se od Jesperiho Kotkaniemiho v Montrealu hodně očekává, ale rozhodně se nepočítá s tím, že se bude prát. Přesto to ve čtvrtek proti Philadelphii předvedl, a nedařilo se mu vůbec špatně. Jenže obratem dostal zákaz. Od babičky!

Ke rvačce došlo ve 42. minutě a Kotkaniemiho žlučí hnul zákrok švédského obránce Roberta Hägga, který se u Flyers učil tvrdé hře od kamaráda Radko Gudase. Bek Philadelphie totiž přilepil na mantinel nováčka Ryana Poehlinga, kterého to evidentně zabolelo.

Že by se devatenáctiletý Kotkaniemi ale do urostlejšího a zkušenějšího Hägga pustil, to se moc nečekalo. A zaskočený byl nejspíš i Švéd, který nestihl dát ani úder, zatímco Fin si při své první bitce vedl velmi dobře.

„Když jsem byl na ledě skoro jsem to nezaznamenal, ale jak jsem to viděl, málem jsem se začal smát,“ vysvětloval Poehling pro TSN, jak ho zaskočila parťákova reakce. „Když jsem si záběry pak prohlížel po zápase, zaskočilo mě, že mu to celkem šlo,“ chválil ho Američan.

VIDEO: Bitka Kotkaniemiho s Häggem

Kotkaniemi naskočil do NHL už v minulé sezoně a příjemně překvapil 34 body v 79 zápasech. V tomto ročníku se zatím chytá pomaleji, ve 35 utkáních přidal jen osm bodů za šest branek. Že by ale změnil roli a místo gólů rozděloval rány soupeřům zatím v plánu není.

„Nemám problém s tím, že se zastane svého spoluhráče, ale rozhodně ho do bitek nebudu posílat cíleně. Čekáme od něj jiné věci,“ řekl trenér Claude Julien.

Z této informace má určitě radost hráčova babička. Ta se totiž brzy po bitce ozvala a vnukovi pěkně vyčinila.

„Hned po zápase mi psala. Prý už to nikdy nemám dělat,“ smál se sám hokejista.