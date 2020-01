Veteráni v San Jose: Čekáme a bojujeme. Nastal čas je vyměnit? | iSport.cz

Rychlost je v NHL krutá veličina. Nestíháte? Neumíte se přizpůsobit? Sbohem. Hlavně proto působí v lize jenom tři veteráni nad čtyřicet let. Jedním je Zdeno Chára v Bostonu. Dva najdete na soupisce San Jose: Patricka Marleaua a Joea Thorntona. Oba si jsou podobní, většinu kariéry odehráli za Sharks. Tím pádem o úspěchu jen sní. Stanley Cup? Jednou byli blízko, jen jednou. Tým je aktuálně mimo pozice pro play off, oba mají nízké kontrakty. Co si splnit přání jinde?

Je to bídná základní část pro San Jose. Podruhé za šestnáct let mu hrozí, že se o Stanley Cup bude hrát bez něj. Tým je drahý, hodně peněz dává za obránce Erika Karlssona s Brentem Burnsem, kterým se kariéra láme už postupně dolů. Problém je, že není moc důvodů si myslet, že stejný tým bude příští rok lepší.

Současní Sharks (ještě bez Karlssona) vrchol už měli, na Stanley Cup si málem sáhli v roce 2016, ale ve finále nakonec prohráli s Pittsburghem. Patrick Marleau s Joe Thorntonem byli v tu chvíli blízko cíli. Jenže pohár si nakonec přebral Sidney Crosby. Smůla, pánové.

Oběma je čtyřicet a už při vší snaze neumí svůj tým táhnout jako dřív. Jejich role je jiná, spíš hodně zajímavý doplněk, který trochu ještě pomůže. Kdyby si před čtyřmi lety pohár pochovali, možná by už byli v důchodu. Ale nejde to, ještě ne. Cítí, že nemají splněno.

„Stanley Cup je pro mě všechno, pořád. Od chvíle, co hraju hokej, ho chci vyhrát. Tohle je věc, na kterou se soustředím a kvůli které tak tvrdě dřu,“ přibližoval Marleau svůj postoj pro The Atletic. San Jose ho draftovalo, teď za něj hraje dvacátou sezonu. Na dvě si odskočil do Toronta, kde se taky nedočkal. Thornton jede v klubu patnáctý ročník v řadě. Oba dělali v San Jose kapitána, ale oběma se písmeno„C z dresu nakonec odpáralo. Sharks měli často dobrou dlouhodobou fázi sezony, oba sbírali hodně bodů. Ale v play off přišel náraz, většinou tým končil maximálně po druhém kole. Často se předhazovalo Thorntonovi s Marleauem, že je to jejich vina.

JOE THORNTON x PATRICK MARLEAU 1617 zápasů základní část 1704 zápasů 1497 bodů (415+1082) 1185 bodů (561+624) 179 zápasů play off 191 zápasů 133 bodů (31+102) 127 bodů (72+55)

„Žralok jsem skrz naskrz, celým svým tělem,“ odpověděl Thornton listu Mercury News, když dostal dotaz, jestli neuvažuje, že by před uzávěrkou přestupů zrušil klauzuli o nevyměnitelnosti. Bere 2 miliony dolarů ročně, Marleau 700 tisíc. Pro tým, který by sháněl zkušenost na play off, mohou být poměrně dostupným artiklem. San Jose je devět bodů za play off, má slabé období.

„Čeká nás série domácích zápasů, která bude hodně důležitá. Do teď jsem možnost, že bych šel pryč, v hlavě vůbec neměl. Pořád jsem optimistou a věřím, že se dostaneme do play off. Budu hrát nejlépe, jak dovedu,“ pravil Thornton.

A když za tři týdny budou mít Sharks nad sebou pořád propast? „Nevím, opravdu nevím. Zeptejte se mě pak,“ dodal čtyřicetiletý vousáč. „Ale, je pravda, že o tom, jestli si nechat klauzuli o nevyměnitelnosti, nebo ne, budu muset asi přemýšlet,“ připustil.

Podobně mluví i Marleau, kterého klub může vyměnit bez jeho vědomí: „Nepřemýšlím o tom. My se hlavně musíme dostat do play off, to je věc, na kterou se soustředím. K tomu je potřeba, abychom měli několik dlouhých sérií výher.“

Server The Athletic nedávno vytáhl téma, že by bylo dobré o Marleauovi uvažovat jako o budoucím členovi Síně slávy. Jenže nikdy nevyhrál žádnou trofej, individuální, ani Stanley Cup. To je jeho největší limit. Dostanou s Thorntonem ještě šanci?