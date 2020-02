Rittich namíchl soupeře. Slavil, jako by vyhrál Stanley Cup, láteří hvězda | iSport.cz

Vítězství oslavil David Rittich vyhozením hokejky do vzduchu • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Kromě hodně solidního gólmanského výkonu byl český brankář ve středeční bitvě vidět ve dvou ne úplně tradičních situacích. V první řadě když v závěru základní hrací doby uštědřil políček útočníkovi Alexi Chiassonovi, a podruhé když vychytal výhru v nájezdech skokem pod Draisaitlovy nohy.

Jakmile viděl, že souboj s německým střelcem vyhrál, zdvihl se, do vzduchu vyhodil svou gólmanskou hůl a jel slavit se spoluhráči. Přece jen šlo o hodně emotivní vítězství.

Poté, co Oilers v sobotu svému rivalovi díky výhře 8:3 porážku vrátili, se pak Draisaitl vrátil o pár dní zpět a k Rittichově chování se vyjádřil. Hodně se mu nelíbilo.

David Rittich's celly says it all. 😂 @NHLFlames take this edition of the #BattleOfAlberta in a shootout! pic.twitter.com/9lQAYaGel5 — Sportsnet (@Sportsnet) January 30, 2020

„Bylo to neuctivé. Dali jsme v nájezdech dvě tyčky a on se choval jako kdyby vyhrál Stanley Cup,“ řekl útočník Oilers pro TSN a připomněl, že jeho sice Rittich vychytal, ale u pokusů Ryana Nugenta-Hopkinse a Connora McDavida pomohla brankáři hostí pokaždé branková konstrukce.

Méně veselý pak byl pro Ritticha sobotní zápas, do kterého vstoupil jako jednička, ale už po 65 vteřinách hry Calgary prohrávalo 0:2 a když ve 24. minutě inkasoval počtvrté, šel z ledu ven. Možná pro něj naštěstí, protože jeho náhradník Cam Talbot pak na konci druhé dvacetiminutovky musel přijmout výzvu k pěstnímu souboji s Mikem Smithem.

Parametry sedmatřicetiletého Smithe jsou 195 centimetrů a 100 kilogramů. Je tedy celkem jasné, že ve rvačce to byl on, kdo měl navrch. Těžko říct, jestli by se šel pobít i v případě, že by na ledě byl Rittich. V minulé sezoně totiž tihle dva byli spoluhráči a nedá se zrovna říct, že by spolu vycházeli špatně.

Každopádně Smith, který přiznal, že Rittich občas dokáže udělat něco, co je přes čáru, měl poslední slovo.

„Každá věc se vám v životě vrátí,“ řekl muž, který byl v sobotu na té vítězné straně.