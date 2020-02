Huberdeau sesadil legendu. Když ho vidím, nepřepínám, chválí Jokinen | iSport.cz

Zahrál si s Jaromírem Jágrem, na první bod v NHL mu přihrál Peter Mueller, současný lídr Komety Brno. Jonathan Huberdeau byl z rekordního zápisu nadšený. „Je to parádní pocit,“ radoval se pro nhl.com. I proto, že nechybělo moc a těžké zranění mu ukončilo kariéru.

Kritický moment přišel před necelými čtyřmi lety. V přátelském utkání na vojenské akademii ve West Pointu proti New Jersey Devils mu brusle soupeře Sergeje Kalinina přetnula achilovku. Generální manažer Dale Tallon se děsil, že to může být konec kariéry. „Nechybělo moc a mohl se s kariérou rozloučit!“ Těžkou hlavu měl i tehdejší trenér týmu Gerard Gallant. „Takového hráče nenahradíte jen tak.“ Naštěstí byl Huberdeau pět měsíců po operaci zpátky.

S klubem se zrodil i lídr

Jonathan Huberdeau se narodil v roce 1993. Právě tehdy začala Florida Panthers hrát v NHL. Na draftu si ho celek ze slunného státu vybral v roce 2011 ze třetího místa. Mladý útočník byl nadšený. Jeho rodina totiž při každých vánočních prázdninách jezdila v obytném voze právě na jih USA. Víc než 2600 kilometrů. Ale tradice je tradice.

Jonathan Huberdeau získal proti Torontu gól a nahrávku a se 420 body se z něj stal nejproduktivnější hráč v historii Florida Panthers







13 zobrazit galerii

„Je to šílená náhoda, že to takhle všechno vyšlo,“ líčil pro The Athletic. „Jsem za to vděčný. Pokud bych tady mohl strávit celou kariéru, byla by to nejlepší věc v mém životě.“ Zatím se mu to daří. Za Floridu hraje osmým rokem, poprvé za ni naskočil jako vítěz prestižního juniorského Memorial Cupu v sezoně 2012/13. Fanoušci byli na trojku draftu zvědaví. Výsledek? První zápas v NHL, první střela, první gól. Časomíra ukrojila sotva tři a půl minuty. Nahrával mu Peter Mueller.

„Byl to velice poutavý debut, to musím uznat,“ komentoval tehdejší kouč Kevin Dineen pro oficiální web NHL. A Huberdeau v krasojízdě pokračoval. Když se k němu před sedmi lety připojil finský útočník Aleksander Barkov, rozjeli se oba. Na ledě i mimo něj si rozumí jako dvojčata. „Vůbec bych se nedivil, kdyby byli příbuzní,“ žertoval bývalý brankář Roberto Luongo. „Dokonce si jsou podobní, stejně jako Sedinové.“

Body by měnil za play off

Slova chvály má i spoluhráč Mike Hoffman. „Vynikající hráč,“ popsal pro nhl.com, jak na něho Huberdeau působí. „Poprvé jsem ho viděl hrát mezi juniory, když mu bylo šestnáct, od té doby ušel kus cesty, stal se z něho rozdílový hokejista. Tvrdě na sobě maká. I to je důvod, proč je jedním z nejlepších hráčů v lize.“

V aktuální sezoně si Huberdeau poprvé zahrál Utkání hvězd NHL. Navíc jako jediný zástupce svého týmu. „Jonathan je vůdčím typem na ledě i mimo něj. Tuhle poctu si bez debat zasloužil, všichni v organizaci jsme na něj právem pyšní,“ nechal se slyšet Tallon v rozhovoru pro foxsports.com.

Huberdeau se ovšem daleko víc dívá po týmovém úspěchu. Florida si v posledních sedmi letech zahrála play off pouze v jediném případě (2016). A vyletěla hned v prvním kole. Šikovný forvard by tedy klidně obětoval loňských 92 bodů (30+62) za týmový úspěch.

„Je sice hezké, že jsem posbíral 92 bodů, ale pokud nepostoupíme do vyřazovacích bojů, tak je to k ničemu,“ říkal pro web televizní stanice Sportsnet. „Proto se nezajímám o svou produktivitu. Chci především týmu pomoct vyhrávat a probojovat se do play off. To je jediné, na čem mi v hokeji záleží.“