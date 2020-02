Rána, krev a mela. Palát si naběhl na hit od hvězdy, parťáci ho mstili | iSport.cz

Zamíchal s pukem, nahodil ho do pásma, lehce se pokrčil, zpevnil a následně Paláta pořádně zaskočil. MacKinnon si přímo před střídačkou hostí počínal hodně hokejově a dost nekompromisně. Zkušeného soupeře opravdu překvapil, což bylo vidět hned.

Forvard Lightning obratem putoval na střídačku a bylo vidět, že setkání s Kanaďanovým ramenem se neobešlo bez krve. A za krev svého kamaráda chtěli Palátovi spoluhráči vidět krev některého ze soupeřů.

VIDEO: Palát odcházel zakrvácený, ale dohrál

Za MacKinnonem se hned vrhl Anthony Cirelli. Proti němu vyjel bránící Ryan Graves, na kterého zase skočil Erik Černák a už to jelo. Mela byla na světě, a tak pouhých pět a půl minuty před koncem utkání za stavu 3:3 dostal zápas ještě pořádný náboj.

Vítěz utkání nakonec nebyl překvapivý, a to bez urážky týmu Avalanche. Jenže ten, kdo poslední týdny hraje proti Tampě, odchází poražen. Lightning vyhráli pojedenácté v řadě, vytvořili si nový klubový rekord a na první místo v soutěži ztrácí pouhý bod. Přitom ještě na začátku prosince jich bylo dvacet.

„Nebyli jsme během těch jedenácti zápasů stále perfektní, ale byli jsme zatraceně dobří. Nestávalo se nám, že bychom se po zápase divili, jak jsme vlastně té výhry dosáhli. Naopak jsme věděli, že jsme si ji fakt zasloužili,“ řekl pro NHL.com trenér Jon Cooper, který je u týmu od března 2013.

Only three teams in NHL history have been the first to register 40 wins in three or more consecutive seasons (outright or tied):

@TBLightning (2017-18 to 2019-20) @EdmontonOilers (1983-84 to 1986-87) @CanadiensMTL (1959-60 to 1961-62; 1975-76 to 1978-79).

#NHLStats pic.twitter.com/c9MrH79Bwq