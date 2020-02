ONLINE: Voráček jde proti bývalému klubu, hraje se sedm utkání | iSport.cz

Radek Faksa se pokusil překvapit zkušeného Craiga Andersona, ale nevyšlo to • Justin Tang/The Canadian Press via AP

ONLINE | Jakub Voráček hraje s Philadelphií o důležité body proti Columbusu, tedy týmu, za který hrával v letech 2008-2011. Český útočník v posledních třech zápasech nebodoval a neskóroval dokonce v osmi. Teď by se to hodilo, Flyers jsou na druhé Divoké kartě, o bod právě za Blue Jackets. V noci na úterý se hraje celkem sedm zápasů NHL, do každého by měl zasáhnout aspoň jeden český hráč. ONLINE sledujte na iSport.cz.