Udělal z něj Troubu. Kubalík vyškolil beka, mezi nováčky nad něj není | iSport.cz

Českým hokejistům patřil úvod zápasu. Ještě než přišel ke slovu kanón jménem Kubalík přihlásil se o nejhezčí zásah utkání mladík Filip Chytil. Ve 2. minutě se nebojácně pustil proti obránci Adamu Boqvistovi, kličkou a precizním bruslením ho překonal a pak z úhlu mezi betony propálil Robina Lehnera. 1:0 pro Rangers, moc pěkné...

Kubalík ho pak následoval na startu druhé třetiny, když prvním zásahem v zápase srovnával. Využil špičkové přihrávky obránce Duncana Keitha, pro kterého šlo o 500. nahrávku a 599. bod v NHL, a z první k tyči prostřelil nováčka Igora Šesťorkina.

Jenže pak přišel konec bodových nadějí. „Nastoupili do třetí třetiny a dali nám rychlé góly. To nebyl start, který jsme chtěli,“ řekl pro klubové stránky Kubalík. a připomněl zásahy Bučněviče ze 43. a Ryana Stromea ze 45. minuty. V tu chvíli hosté vedli 3:1.

Pak přišel Kubalíkův moment a nejhezčí branka večera. Kubalík během ní mimo jiné také ukázal, jak důležitá je v tuto chvíli v NHL rychlost. V souboji osmiček totiž z obránce Jacoba Trouby udělal pouhého diváka. Z pravé strany kolem něj hodil kotouč, objel ho zleva, unikl i Marcu Staalovi a kličkou poslal puk pod Šesťorkinův beton.

To byl Kubalíkův gól číslo 25, díky kterému si dalšího nováčka Gustava Olofssona z Buffala drží šest zásahů za sebou. Navíc se těsně vejde mezi dvacet nejlepších střelců ligy, s odehraným průměrem 13 minut a 52 vteřin na zápas z celého výběru hraje zdaleka nejméně.

Střelci - nováčci Tým Zápasy Góly 1. Kubalík Chicago 58 25 2. Olofsson Buffalo 45 19 3. Gurjanov Dallas 55 17 4. Nečas Carolina 55 15 5. Suzuki Montreal 62 14 Střelci NHL Tým Zápasy Góly 1. Matthews Toronto 61 43 2. Pastrňák Boston 61 43 3. Ovečkin Washington 58 40 4. Aho Carolina 59 34 5. Draisaitl Edmonton 60 34 … 19. Kubalík Chicago 58 25

„Je fajn dávat góly, ale je to o celém útoku, v útočném pásmu nám to jde a klape nám to, ale člověk si to tolik neužije když se nevyhrává,“ řekl Kubalík a pochválil kapitána Jonathana Toewse a Drakea Caggiulu, se kterými v posledních zápasech nastupuje.

VIDEO: Tak vypadal druhý Kubalíkův gól

A Chicago teď opravdu nevyhrává. V druhé polovině února je pravidelně každý bod důležitý a pro Blackhawks to letos platí dvojnásob. Přesto z uplynulých osmi utkání klub sedm ztratil. Chybí mu šťáva a odhodlání. I proto jsou boje o Stanley Cup v tuto chvíli osm bodů vzdálené.

„Pořád jsme ve hře, měli bychom být každý zápas připravení, každý bod něco znamená,“ vysvětloval Kubalík novinářům, ale zárověň asi tušil, že výkon mužstva tak nevypadal.

Chicago sokovi stačilo jen ve druhé části hry, jinak se nechalo přehrát. Nenašlo klid, prohrávalo bitvy o puk a celý zápas se vlastně jen hledalo.

„V průběhu sezony se prostě stane, že odehrajete zápasy, kdy nebudete mít šťávu, ale i tak je třeba najít cestu za vítězstvím. Podle mě je to jen v hlavě, postavit se náročnému rozpisu, neúspěchům i všemu dalšímu čemu bude třeba čelit. A nám to teď nejde,“ myslí si Toews.

Teď je každopádně ideální chvíle na to, svůj tým vyburcovat. Jinak bude pozdě.

VIDEO: Sestřih utkání Chicago - NY Rangers