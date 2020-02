Bomber Ovečkin na metě 700! Dožene Gretzkyho? Hlavní soupeř je Pasta | iSport.cz

Celá NHL očekávala, kdy to přijde. Teď je to konečně tady. Alexandr Ovečkin pokořil dechberoucí metu 700 ligových branek. Povedlo se mu to jako osmému hráči v historii. „Je absolutní superstar této doby. Nejlepší střelec, jakého jsem kdy viděl,“ chválí Rusa trenér Washingtonu Todd Reirden. Je stále reálnější, že Ovie může za pár let pokořit i rekord Wayna Gretzkyho. Teď se však soustředí na sezónní gólové dostihy s duem Pastrňák – Matthews.

Odpoutal se od své strážce Wayna Simmondse, křiknul si a parťák Jevgenij Kuzněcov mu v pádu poslal přesnou přihrávku zpoza branky. Rychlá rána z první. Gól. A oslavy mohly začít.

Na led naskákala celá střídačka Capitals, prvním gratulantem mu byl Michal Kempný. Alexandr Ovečkin stál uprostřed křepčícího hloučku se vztyčenými pažemi. Brankou do sítě New Jersey ve 45. minutě srovnával stav duelu na 2:2. Nadšeně mu aplaudovali i fanoušci soupeře. Ruský útočník totiž v tu chvíli pokořil hranici 700 gólů v NHL.

„S klukama jsme si říkali, co uděláme, až mu to tam padne. Nakonec to bylo ale spontánní. Prostě jsme skočili na led, sjeli se kolem něho, řvali a skákali. Bylo to skvělé,“ usmál se Kuzněcov. Náladu na další oslavy však nikdo v šatně Caps neměl, Devils další párty pokazili trefou dvě minuty před třetí sirénou. Hosté odjížděli bez bodu.

NEJLEPŠÍ STŘELCI HISTORIE NHL Wayne Gretzky 894 Gordie Howe 801 Jaromír Jágr 766 Brett Hull 741 Marcel Dionne 731 Phil Esposito 717 Mike Gartner 708 Alexandr Ovečkin 700

Nijak odvázaný nebyl ani sám Ovečkin. „Byla to dobrá přihrávka od Kuzyho. Trefil jsem tyčku, od které se puk odrazil do sítě. Je po všem, takže o tom nemusíme mluvit, jedeme dál,“ krčil rameny Ovie. Nakonec se ale přeci jen trochu rozpovídal. „Je to zvláštní okamžik. Když se takové metě přiblížíte, dostane se vám to trochu do hlavy. Začnete myslet na to, kdy se to stane,“ řekl.

Stal se osmým hráčem historie slovutné soutěže, který mety sedmi set branek dosáhl. Dostal se do elitní společnosti nejlepších střelců v dějinách. Před ním jsou už jen Mike Gartner, Phil Esposito, Marcel Dionne, Brett Hull, Jaromír Jágr, Gordie Howe a Wayne Gretzky.

„Být pro mě v této společnosti je úžasné. Jsem rád, že moje jméno může být po jejich boku. Bez podpory mého týmu, rodiny, fanoušků bych toho ale nikdy nedosáhl. Do hokeje mám pořád chuť, chci dál pokračovat v přepisování historie,“ dodal Ovečkin.

NEJVÍC STŘEL V SEZONĚ 2019/20 Střelec Počet střel Počet gólů Alexandr Ovečkin 285 42 Nathan MacKinnon 285 33 Max Pacioretty 279 29 Auston Matthews 254 43 David Pastrňák 247 45 Brady Tkachuk 230 18 Patrick Kane 228 27 Roman Josi 224 14

Co konkrétně má ruský bombarďák na mysli? Nahlas to nepoví, ale moc rád by se stal nejlepším střelcem v dějinách NHL. Bláznovství? Před několika lety by tenhle scénář kdekoho rozesmál. Teď už ho však vidí jako reálný mnoho hokejových legend i expertů. Zatímco Gretzkymu začal po třicítce střelecký prach vlhnout, Ovečkin si i ve 34 letech drží vysoký standard.

„Myslím, že Gretzky je v ohrožení. Záleží jen na tom, jestli se Ovečkin nevrátí do Ruska. Pokud vydrží v NHL a bude ho to bavit, tak ho překoná.“ prohlásil před časem Jágr. „Má šanci mě překonat,“ uvedl sám Gretzky. „Je to skvělý sportovec, hraje ve výborném klubu a má k ruce dobré spoluhráče. Není pochyb o tom, že má reálnou šanci mě předstihnout. Fandím mu. Pokud se mu to povede, potřesu mu rukou jako první.“

Aby se Ovečkin dostal na první místo, jež drží The Great One, bude potřebovat nasázet do sítí soupeřů ještě 195 branek. V praxi by to znamenalo ještě čtyři sezony, v nichž by musel atakovat rozmezí 40 až 50 gólů v ročníku.

NEJVÍC SEZON S ALESPOŇ 40 GÓLY Wayne Gretzky 12 Alexandr Ovečkin 11 Mario Lemieux 10 Marcel Dionne 10 Mike Gartner 9 Mike Bossy 9

„Bylo jen otázkou času, kdy metu 700 tref Ovie překoná. V poslední době to byl pro celý náš tým velký cíl,“ přiznal trenér Washingtonu Todd Reirden. Capitals vede jako hlavní kouč druhou sezonu, předchozí čtyři plnil roli asistenta. „Jsem nadšený, že u toho můžu být osobně a naživo sledovat jeho umění. Šest let ho každý den s úžasem pozoruji. Alex je superstar své doby, nejlepší střelec, jakého jsem ve svém životě viděl,“ doplnil bývalý obránce.

U Ovečkina opravdu platí, že věk je pouhé číslo. Už v minulosti zažil slabší sezony, říkalo se, že do absolutní extratřídy už se nevrátí. Jeho odpověď je impozantní. Zase se přetahuje o už devátou trofej krále střelců NHL. Tentokrát jsou jeho soupeři mladí dravci David Pastrňák (23 let) a Auston Matthews (22 let). Na českého mladíka ztrácí dvě branky. Pasta se v noci trefil dvakrát, ale jeho Boston schytal na ledě Vancouveru debakl 3:9.

Co o něm řekli spoluhráči z Washingtonu

TOM WILSON „Je neuvěřitelný profesionál. Myslím, že NHL na něj nikdy nezapomene. Je to jeden z nejlepších hokejistů všech dob. Jsem rád, že s ním můžu hrát a být osobně u překonávání dalších úžasných milníků. Píše historii naší hry.“ JEVGENIJ KUZNĚCOV „Všichni jsme na něho strašně pyšní. Sedm set gólů… opravdu šílené číslo. Má na to pokořit Gretzkyho a stát se jedničkou v celé historii téhle hry. Záběry s ním na ledě budu jednou ukazovat svým dětem a vnukům.“ TODD REIRDEN (TRENÉR) „Jsem nadšený, že u toho můžu být osobně a naživo sledovat jeho umění. Šest let ho každý den s úžasem pozoruji. Alex je superstar své doby, nejlepší střelec, jakého jsem ve svém životě viděl.“