Sedm legend se klanělo Ovečkinovi. Co mu ve videu vzkázal Jágr? | iSport.cz

Než došlo na číslo 700 byla to celkem krize. Ovečkin se na kulatou cifru nemohl dostat a 698 zásahu najednou na jeho kontě svítilo podezřelo dlouho. Všechno se zlomilo až ve čtvrtek proti Montrealu a dílo bylo dokonáno v sobotu proti New Jersey. Tam už jubilejní gól spatřil světlo světa.

Z Ovečkina spadl veškerý tlak a i když v dalším utkání proti Pittsburghu neuspěl, včera už to zase bylo ono. A možná ho nakoply i gratulace, které společně s ním na ledě sledovala i jeho těhotná žena Nasťa a syn Sergej. A že mu nepřál jen tak někdo!

Kapitán Washingtonu je osmým nejlepším střelcem historie NHL, takže klobouk před ním smeklo všech sedm legend, jenž je na tom v tabulce lépe. Samozřejmě vyjma zesnulého Gordieho Howea, za kterého mluvil jeho syn Mark, bývalý dlouholetý obránce Philadelphie. Pojďme se podívat, co kdo řekl.

7. Mike Gartner - 708 branek

„Kdysi mi někdo řekl, že je na světě víc lidí, kteří kráčeli po měsíci, než těch co dali 700 gólů v NHL. A ve tvém podání to vypadalo tak jednoduše. Přitom my oba víme, že vstřelit tolik branek není nic snadného... Taky si myslím, že je super, že mezi elitou jsou dva hráči Washingtonu.“

6. Phil Esposito - 717 branek

„Když jsem v roce 1972 byl v Rusku, tak tam říkali, že chtějí být pro hokej tak nadšení jako hráči v Severní Americe. Ty jsi to rozhodně dokázal, zbožňuju sledovat, jak dáváš góly. Tolik si to užíváš! Přeju ti hodně štěstí do budoucna, jdi za osmi sty.“

5. Marcel Dionne - 731 branek

„Hned když jsi začal hrát v NHL jsem si uvědomil, že jsi opravdový kanonýr. Jsi neskutečně zábavný hráč, hraješ s nadšením, které dokáže strhnout celý tým, hraješ do těla a plno tvých branek je úžasných. Gratuluji, že jsi se připojil k těmto hráčům.“

4. Brett Hull - 741 branek

„Nic mi neudělá větší radost, než když si zapnu telku a sleduju "Great 8" pálit ránu z první z pravého kruhu přímo do vinglu. Jsi výborný hráč, jsi vítěz Stanley Cupu a všechno co máš, si zasloužíš. Jsem na tebe pyšný. Dasvidania.“

Brett Hull • Foto

3. Jaromír Jágr - 766 branek

„700 gólů je opravdu hodně, to mi věř. Trvalo mi pěkně dlouho se na tuhle metu dostat. Ty si to ale zasloužíš a kdybych já byl Waynem Gretzkym, tak už bych se klepal, protože si myslím, že ho překonáš.“

Jaromír Jágr • Foto

2. Gordie Howe - 801 branek

„Mluvím za svého otce Gordona Howea. Vždycky byl ohromen tvou silou a tvrdou střelou. Ale nejvíce ho bavila tvá touha po střílení branek a ochota s jakou se chováš k fanouškům.“

1. Wayne Gretzky - 894 branek

„Gratuluji k připojení se do klubu sedmistovkařů. Máš úžasnou kariéru, dal jsi 700 gólů, vyhrál jsi Stanley Cup a udělal jsi toho hodně pro hokej nejen ve Washingtonu, ale v celé Severní Americe. A samozřejmě v Rusku. A to stejné budu říkat, až dojdeš na hranici 800 gólů. Hodně štěstí.“





Jméno Tým Zápasy Góly 1. Pastrňák Boston 64 45 2. Matthews Toronto 62 43 3. Ovečkin Washington 64 43 4. Draisaitl Edmonton 63 37 5. Aho Carolina 62 36

Dojemné video pak zakončil pozdrav a gratulace od rodičů, psa Blakea a také syna, kterého Ovečkin celou dobu držel v náručí.Ceremoniál pak čtyřiatřicetiletého moskevského rodáka pěkně nakopl. Ze zápasu ještě neuběhly ani dvě minuty a Ovečkin už měl na kontě třiačtyřicátý gól sezony a 701 kariéry.Ale cesta za výhrou nakonec nebyla tak snadná, jak vypadala. Capitals sice i díky nádhernému sólu Jakuba Vrány a doklepnutí Garneta Hathawaye vedli 3:0, ale pak začali kupit chyby.Po nedorozumění Michala Kempného s Radko Gudasem bylo sníženo na 1:3 a poté, co nová posila Ilja Kovalčuk takřka poslala do brejku Kyla Connora už to bylo jen o gól. A Jets nakonec skutečně srovnali a utkání dospělo až k samostatným nájezdům.A kdo jiný asi mohl rozhodnout než Ovečkin.„Když už máme takové vedení měli bychom ovládat puk a snadno si dojít pro výhru,“ řekl pro NHL.com oslavenec. „Pak už stačí jen pár špatných odrazů, sem tam nějaká chybka a puk je v naší síti. Naštěstí jsme dneska měli výborného Holtbyho a všechny čtyři formace šlapaly. Byla to zábava,“ vykládal.Díky další trefě navíc znovu začal výrazně hovořit do tabulky střelců NHL. Dotáhl se na Austona Matthewse a je jen dva zásahy od Davida Pastrňáka. Oba jeho konkurenti totiž v úterý mlčeli.



VIDEO: Sestřih utkání Washington - Winnipeg