Zacha pokračuje v nejlepší sezoně v NHL, dvěma góly zničil Anaheim | iSport.cz

Útočník Philadelphie Jakub Voráček v souboji o puk s Adamem Foxem z New York Rangers • ČTK

SOUHRN | Útočník Pavel Zacha z New Jersey vstřelil dvě branky včetně té vítězné a New Jersey porazilo Anaheim 3:0. Český forvard byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu a poprvé v kariéře dosáhl v NHL na 30 bodů (8+22). Jakub Voráček pomohl hokejistům Philadelphie dvěma přihrávkami k vítězství 5:3 nad New York Rangers. Navázal tak na páteční utkání NHL proti témuž soupeři, v němž bodoval čtyřikrát. Flyers vyhráli pošesté za sebou.