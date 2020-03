Miláček Francouz! Potěšil fanouška, září čísly i povahou. Bude jednička? | iSport.cz

Statistiky ukazují, že Francouz si nepřítomnost svého brankářského kolegy Philippa Grubauera vyloženě užívá. Německá týmová jednička je od poloviny února kvůli zranění mimo hru, ale ligový nováček se z toho nerozklepal. Naopak.

Jeho průměr 2,24 branky na zápas je doslova elitní, mezi stabilně chytajícími brankáři jsou lepší jen Tuukka Rask z Bostonu, Darcy Kuemper z Arizony a Anton Chudobin z Dallasu. Procentuální úspěšnost 92,9% před něj zase řadí jen trio Igor Šesťorkin - Chris Driedger - Cayden Primeau, které dohromady v sezoně ale nemá odchytáno ani množství Francouzových zápasů.

Bývalý gólman Litvínova je prostě v tuhle chvíli špičkový. Neprohrál už šest utkání v řadě a nikdy nedostal víc než dvě branky. Byl také zvolen třetí hvězdou minulého týdne a první toho předminulého. Dvakrát za sebou mezi hvězdami týdne? To dokázali v tomto ročníku kromě něj jen Connor McDavid, Jack Eichel a Andrej Vasilevskij. Sympatická společnost.

Deník Denver Post navíc začal spekulovat, co se bude dít, až se kolega Grubauer vrátí z marodky. „Francouz pravděpodobně dál bude tím, kdo bude nominován do zápasů jako jednička,“ napsal žurnalista Mike Chambers.

Ne že by německý gólman chytal špatně, ale fakt je ten, že jeho čísla za těmi Francouzovými zaostávají. Osm obdržených v branek v posledních šesti zápasech, to je zkrátka fantastické.

„Je velkým důvodem proč máme teď takovou sérii vítězství. Nic ho nerozhází. Pořád se drží toho svého,“ vyzdvihuje jeho schopnosti kapitán Gabriel Landeskog, který je v sedmadvaceti letech o dva roky mladší než Francouz.

„Navíc je to perfektní spoluhráč, nikdy si na nic nestěžuje a vždycky je maximálně pozitivní. Tohle všechno si opravdu zaslouží,“ pokračoval Švéd.

A stejně jako si Francouz získal na svou stranu spoluhráče a žurnalisty, získává si nějakou dobu pro sebe i přízeň fanoušků. Když v pondělí proti slaboučkému Detroitu seděl na střídačce, našel si při rozbruslení na soupeřově ledě hlouček fanoušků Avalanche a jednoho z nich obdaroval svou gólmanskou hokejkou.

Takhle se to dělá.

You love to see it 😊 pic.twitter.com/XbGbKOQnD9