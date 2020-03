NHL v době temna. Brankář za hvězdu, koronavirus v San Jose. Co Radulov? | iSport.cz

Není hokej, není práce. Uklízečky, ledaři, securiťáci, dělači popcornu. Ti všichni přišli díky zastavení NHL o pravidelný příjem. Několik organizací už ale jasně dalo najevo, že své zaměstnance ve štychu nenechá. Mzdy se normálně budou vyplácet v Pittsburghu, New Jersey, Tampě, Washingtonu, Philadelphii, na Floridě i jinde.

S krásným gestem přispěchal nejlépe placený hráč ze soupisky Panthers. Kdo to je? Brankář a vítěz dvou Vezina Trophy Sergej Bobrovskij, který po příchodu z Columbusu ročně bere 10 milionů dolarů. Toho času se zraněním třísel laborující Rus, který v Sunrise podepsal 1. července nejlukrativnější kontrakt v historii klubu (7 let - 70 milionů), pošle lidem zajišťujícím chod BB&T Center 100 tisíc dolarů (2,37 milionu korun) ze svého.

A pozadu nechtějí zůstat ani další jeho spoluhráči. Jak to vypadá jinde? Henry a Susan Samueli, vlastníci Anaheimu, přislíbili, že platy zaměstnanců budou v době výluky vyplácet nadále. Stejně učiní i společnost Comcast Spectacor, která vlastní Wells Fargo Center, domov Philadelphie Flyers. Do 4. dubna, na kdy spadá oficiální konec základní části, budou posílat peníze svým lidem i v Tampě, která spadá do portfolia Vinik Sports Group.

Pro ilustraci, Lightning mají na výplatnici 4000 pracovníků.

Detroit vyčlenil na ušlé mzdy milion dolarů, v Pittsburghu se na zaměstnance složí hráči, The Penguins Foundation a nadace Mario Lemieuxe. Washington Post přinesl informaci z úst majitele Teda Leonsise, že strach nemusí mít ani pracovní síla v Capital One Areně, výplaty za zrušená březnové domácí utkání na účty normálně doputují.

The Penguins have announced a plan to pay full and part-time arena/service employees who would otherwise lose income on regular season games due to the pause in the NHL season.



Kdy se začne hrát? Nikdo neví, říká šéf NHL

NHL byla pozastavena v reakci na situaci v NBA, přestože v nejlepší hokejové lize světa dosud žádný hráč pozitivně testován na koronavirus nebyl. "Když se pozitivní test objevil v NBA a museli zrušit zápas, bylo tím pro mě všechno jasné. Při tom počtu, kolik nás je v hokeji, jsme věděli, že jakmile by byl testován pozitivně nějaký hráč, všechno by se tím změnilo," vysvětlil první muž NHL Gary Bettman, proč ligu pozastavil.

"Rozhodl jsem se, že bude lepší tomu všemu předejít a nečekat do chvíle, až bude mít jeden z našich hráčů také pozitivní test, protože je s velkou pravděpodobností zřejmé, že bychom bez toho sotva prošli zbytkem sezony až na její konec. Poslali jsme proto všechny domů, požádali je, ať se nějakou dobu drží v karanténě, a budeme i nadále vývoj ohledně koronaviru sledovat."

Vrásky na čele mu ale přidělali v San Jose. Vedení Sharks oznámilo, že jeden z jeho zaměstnanců v SAP Center byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Sharks uvedli, že jeho léčba zahrnuje i domácí karanténu, muž má pouze mírný průběh choroby. Klub dodal, že zaměstnanec byl v práci naposledy 3. března večer, kdy San Jose hostilo Toronto.

K celé situaci se vyjádřil i útočník San Jose Evander Kane. "Je to celé šílené, ale NHL udělala dobrou věc, že soutěž stopla. Riziko šíření koronaviru je příliš velké. Věřím ale, že brzy budeme zpět před našimi fanoušky na domácím ledu."

"Chci pozdravit všechny naše příznivce. Doufám, že jste vy i vaše rodiny zdraví a že se brzy uvidíme v ochozech Enterprise Center," nahrál videopozdrav útočník posledních vítězů Stanley Cupu Vladimir Tarasenko.

Pozadu nezůstali ani elitní bek P.K. Subban, nebo útočník Vancouveru Bo Horvat. "Je těžké být doma a nepřipravovat se na zápasy. Ale tohle je prostě větší než hokej. Podporujeme rozhodnutí NHL a děkujeme fanouškům za jejich podporu a trpělivost.

"Buďte hlavně všichni zdraví," přitakal Subban. "I když jsem ohromně zklamaný, že nehrajeme, nic není důležitější než zdraví a bezpečnost všech. Liga udělala správnou věc. Díky za vaši neuvěřitelnou podporu. Máme ty nejlepší fanoušky na světě a společně tuhle krizi projdeme," slíbil kapitán Columbusu Nick Foligno.

Velký vzruch, a snad planý poplach, zacloumal Dallasem, kde si vyžádali testy hvězdného útočníka Alexandra Radulova. Ten byl podle informací manažera Jima Nilla v posledních dvou týdnech nemocný, momentálně ale žádné symptomy koronaviru nevykazuje.

Co bude dál? Bettman zdůraznil, že NHL má nyní přestávku a sezona zatím není zrušena. "Naše víra a očekávání jsou takové, že jakmile se věci vrátí do normálu a bude to bezpečné, budeme se moci vrátit zpátky k hokeji, dokončit sezonu a nakonec někoho ocenit i Stanley Cupem.“

Na otázku, kdy to bude a jak daleko do léta by mohla NHL zajít s posunem celého harmonogramu, se mu těžko odpovídalo. "Na to v tuto chvíli ani nelze odpovědět. Je to něco, čím se nyní společně s mými spolupracovníky denně zabýváme. Bude to mít nějaký vývoj, budeme zvažovat všechny možné situace a vše, co můžeme dělat. Věřím, že se vrátíme do normálního režimu, a to nejen v NHL a všech dalších sportech."

Stejně smýšlí i šéf hráčské asociace NHLPA Donald Fehr. "Všichni chceme začít hrát co nejdřív, ale stejně tak všichni chápou, že zdraví je na prvním místě.“

