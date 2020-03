Virus za oceánem. NBA smeká před 19letým klukem, co Chára a McDavid? | iSport.cz

Jedno, zda válíte s oranžovým míčem nebo pukem, zda jste nováček, nebo berete miliony. Hráči NHL i NBA jsou ve vzácné shodě a mají za to, že vedení lig udělalo dobře, že rozjetý kolotoč zastavilo.

„Zdraví a bezpečí veřejnosti je prioritou číslo jedna v těchto těžkých časech. Jako hráč podporuju NHL a hráčskou asociaci NHLPA a jejich krok přerušit ligu, aby týmy i jejich fanoušci byli v bezpečí. My všichni už nedočkavě vyhlížíme den, kdy se k hokeji vrátíme a budeme ho moci hrát před plnou arenou. Věřím, že to bude brzy, zatím musíme být trpěliví,“ nechal se slyšet Connor McDavid.

Kapitán Edmontonu hrál brilantní ročník, s 97 body byl druhý v produktivitě za 110 body disponujícím parťákem Leonem Draisaitlem, společně táhli Oilers k teprve druhé účasti v play off za posledních čtrnáct let.

A takových „mikropříběhů“ bychom nalezli stovky. Po 70 odehraných utkáních vládne NHL Boston s Davidem Pastrňákem, který se 48 góly kraloval tabulce střelců. Jeho souboj o Maurice Richard Trophy s Alexanderem Ovečkin a Austonem Matthewsem bavil každého hokejového fanouška.

„Zprávy posledních dnů je obtížné zpracovat. A to nejen pro náš tým, náš personál, naše město a naše fanoušky,“ řekl Pastrňákův kapitán Zdeno Chára. „Jako hráči všichni milujeme možnost mezi sebou soupeřit a živit tak vášeň našich fanoušků. Ale chápeme, že tato výzva, před kterou stojí celý svět, je mnohem větší než sport. Proto plně respektujeme rozhodnutí NHL a přejeme všem dobré zdraví, dokud se nebudeme moci všichni zase sejít a oslavit hru, kterou tak milujeme.“

"Je to větší než hokej," myslí si kapitán Bostonu Zdeno Chára. • Foto Repro: NHL.com

„Snad jste všichni zdraví,“ zadoufal ve videu útočník Vegas Golden Knights Alec Martnez.

Alec Martinez misses you 💛 pic.twitter.com/UzAOGHfIU6 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 14, 2020

„Komunikace s našimi hráči probíhá jednoduše. Říkáme jim, aby do určité míry byli v karanténě. Aby omezili své cestování, postarali se o sebe i své rodiny. To je v současné době nejdůležitější,“ hlásil v rozhovoru pro NHL.com prezident Los Angeles Kings Luc Robitaille, vítěz Stanley Cupu a majitel 1431 startů v NHL.

„Je to větší než hokej, větší než sport obecně. Zastavit NHL bylo jediné možné řešení, moc si přeju, aby se brzy vše vrátilo do normálu a my se mohli vrátit k tomu, co nám jde nejlépe. Hraní hokeje,“ přitakal GM Philadelphie Chuck Fletcher.

Šéfové NHL Gary Bettman a NBA Adam Silver jsou si také vědomi vážnosti situace, ale i přes přerušení doufají v uklidnění stavu a dohrání sezony. NBA byla v reakci na šíření koronaviru zastavena jako první z obou zámořských lig ve středu během rozehraného programu, kdy se odehrála jen čtyři utkání ze šesti, NHL ji následovala ve čtvrtek.

Signálem pro přerušení NBA byl pozitivní test na koronavirus u Rudyho Goberta. Následně se objevila stejná diagnóza i u jeho spoluhráče z Utahu Donovana Mitchella. Týmy, které byly soupeři Jazz za posledních deset dnů, by měly zůstat v karanténě. Od 2. března hrál Utah s Clevelandem, New Yorkem, Bostonem, Detroitem a Torontem.

V neděli dopoledne bylo dle zámořských médií onemocnění COVID-19 zjištěno také u Christiana Wooda z Detroitu. Vedení Pistons jméno neuvedlo, pouze informovalo o tom, že hráč je v karanténě a neprojevují se na něm vážné příznaky nemoci.

A player for the Detroit Pistons tested positive for coronavirus, the team announced. This is the third NBA player to test positive. https://t.co/NcoCKJ1tE8 pic.twitter.com/DJCmOlXagv — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 15, 2020

Hvězdy NBA i NHL posílají miliony

A právě francouzský pivot Utahu Gobert, který o šíření koronaviru vtipkoval a ochmatával mikrofony novinářů, načež byl na nemoc sám pozitivně testován, se kaje. „Od chvíle, co jsem se dozvěděl svou diagnózu, jsem prošel mnoha emocemi. Hlavně strachem, úzkostí a studem,“ napsal na svůj oficiální Instagram Gobert a rozhodl se věnovat půl milionu dolarů (11,7 milionu korun) pracovníkům Vivind Smart Home Areny, domácího stadionu Utah Jazz, a službám spojeným s bojem proti koronaviru ve státě Utah i rodné Francii.

Rudy Gobert si sype popel na hlavu za to, jak bezohledně se choval ohledně koronaviru • Foto koláž iSport.cz

K podobnému gestu se v sobotu uchýlil i brankář Floridy Sergej Bobrovskij, který poslal lidem zajišťujícím chod BB&T Center 100 tisíc dolarů (2,37 milionu korun).

Ale zpět ke zřejmě nejméně oblíbenému sportovci současnosti Gobertovi. „Především se chci veřejně omluvit lidem, které jsem ohrozil. V té době jsem neměl tušení, že jsem nakažený, ale choval jsem se bezohledně a pro to neexistuje žádná omluva. Doufám, že můj příběh bude varováním pro všechny, a že to lidé budou brát vážně. Jsem ve skvělé péči a vyléčím se. Děkuji všem za podporu a vyzývám všechny, aby podnikli veškeré kroky k tomu, aby zůstali v bezpečí a zdraví.“

Pozadu nezůstala ani poslední jednička draftu Zion Williamson, který bude celý měsíc platit zaměstnance New Orleans Pelicans ze svého. „Moje maminka na mě vždy tlačila, abych respektoval ostatní a snažil se být vděčný za to, co mám. Tohle je to nejmenší, jak můžu pomoci, spousta lidí v New Orleans se ještě ani nestihla zotavit z následků hurikánu Katrina. Proto budu platit zaměstnance Smoothie King Center příštích 30 dnů,“ slíbil 19letý talent, který se stal v průběhu sezony prvním nováčkem, který v deseti po sobě jdoucích utkáních nastřílel 20 a více bodů.

A přidávají se i další hvězdy. Clevelandský Kevin Love, Blake Griffin z Detroitu, Cody Zeller z Charlotte i aktuálně nejužitečnější hráč NBA Giannis Antetokounmpo. „Je to jednoduše větší než basketbal,„ napsala na Instagram hvězda Milwaukee Bucks.