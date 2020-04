Hráčské otázky, na které NHL dluží odpověď! Souboje hvězd bez vítěze | iSport.cz

Základní část NHL nabídla i několik třaskavých soubojů mezi superhvězdami. Kdo bude nejlepší střelec ligy? Kdo byl pro své spoluhráče tím nejužitečnějším parťákem? Ke konci ročníku bylo jasné, že odpovědi na tyto otázky se budou vždy vybírat ze dvou jmen. Pokud se zbylých dvanáct zápasů základní části nedohraje, o tyto odpovědi budou fanoušci ochuzeni. A to by byla škoda. Které to jsou?

Jenže nic netrvá věčně. Dominantní výkony vydržely Carlsonovi jen do All-Star game pauzy. Poté vypadl z rytmu a už tehdy rostl Američanovi silný konkurent. Roman Josi. Kapitán Nashvillu totiž předváděl hru, která by vlastně měla být touto trofejí oceněna. Byl neuvěřitelně platný na obou stranách kluziště. Zatímco Carlsonovi výkony mají lesk především díky bodové produkci, Josi byl komplexnější. Věčná škoda, pokud by kolonka s nejlepším zadákem ročníku zůstala prázdná.

Wow, tak tohle byly vstupy do ligy jaksepatří. Mladí obránci Cale Makar a Quinn Hughes se měli do posledního kola rvát o trofej pro nejlepšího zelenáče. „Cale je hokejový student. Všechno neustále zkoumá a neustále žije hokejem,“ řekl o Makarově povaze jeho kapitán Nathan MacKinnon. Bylo to vidět. Sledovat Makara je jako zaplatit si lístek na oscarový snímek. Prostě vás to baví. Za normálních okolností by o nejlepším nováčkovi nebylo pochyb. Jenže fandové hokeje mají kliku. Makar není jediným mladým talentovaným bekem.

Otázka č. 4 – Větší míra užitečnosti

Tohle není jen o bodech, ale na druhou stranu, napoví vám hodně. Kdo byl pro svůj tým nejužitečnějším hráčem? Pokud se podíváme jen na produktivitu, tak není o čem. 110 bodů Leona Draisaitla hravě strčí do kapsy zbytek pelotonu. „Je to příjemné být první, nebudu nic nalhávat,“ řekl Němec. Navíc to vypadalo, že se Edmonton po dvou letech prokouše do play off. A protože výsledky týmu stojí vyloženě na Leonovi a na Connoru McDavidovi, tak v Edmontonu mají o této trofeji jasno.

S tím by ale nesouhlasili v Coloradu. Když byla totiž sestava Avalanche decimována zraněními, tak tým udržel nad vodou především jeden muž. Nathan MacKinnon. On dokázal i bez hvězdných parťáků bodovat a byl to on, kdo zajišťoval v těžkých chvílích přísun bodů do tabulky. Tahle otázka je zvláště těžká. Má více užitku hráč, který dokázal táhnout tým v těžkých chvílích, nebo snajpr, který je součástí hvězdné dvojice a má na svých bedrech tým neustále?