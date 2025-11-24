Birmančevič byl mimo. Sparta ukázala mladou náhradu, experti mírnili nadšení
Hrála bez Veljka Birmančeviče teprve popáté v probíhající sezoně. Fotbalová Sparta vyřešila mimořádnou situaci nasazením Garanga Kuola, který si připsal premiérový start v ligovém utkání. A byla to vítězná zkušenost. Letenští uspěli na hřišti Mladé Boleslavi výsledkem 2:1, když se trefili Lukáš Haraslín a Kaan Kairinen. „Vidím hodně pozitiv,“ líčil trenér Brian Priske, byť jeho tým se v závěru zápasu dostal pod tlak. Mezi kladné body se zařadil také výkon australského mladíka.
Zabalil se do zimní bundy, navlékl si černé rukavice. Garang Kuol, který pochází z Jižního Súdánu, měl po konci sobotního utkání na mladoboleslavském stadionu co dělat, aby ustál mrazivé listopadové teploty. „Sotva mluvím,“ prohodil v rozhovoru pro klubovou televizi. „Úplně mi zamrzla pusa, nemůžu s ní skoro hýbat,“ pokračoval ve velmi pomalém tempu. Jaký rozdíl oproti výkonu na hřišti, kde rychlostí vyčníval nad všemi ostatními.
Teprve jednadvacetiletý ofenzivní hráč startoval po letním přestupu do Sparty poprvé v základní sestavě v nejvyšší české soutěži. Před tím absolvoval akorát osmdesát minut proti Karlovým Varům (5:0) v třetím kole MOL Cupu. Tehdy dostali prostor ve velkém zejména členové širšího kádru.
Proti Mladé Boleslavi mu pomohly do úvodní jedenáctky tři mimořádné události, se kterými se trenér Brian Priske musel potýkat. Ekvádorský obránce Angelo Preciado, jenž může rovněž nastoupit na pravém křídle, byl v jednozápasovém trestu za čtyři žluté karty. Jeho krajan John Mercado se vrátil do Prahy teprve v pátek kolem šesté hodiny večer, s národním týmem cestoval do Kanady a později Spojených států amerických.
Nečekané bylo, že do utkání vůbec nezasáhl Veljko Birmančevič, jindy stabilní hráč sparťanské základní sestavy. „Byl asi deset jedenáct dnů v Srbsku a měl individuální tréninky. Pořádná zátěž přišla prakticky až od čtvrtka. Navíc víme, že byl přetížený z první části sezony,“ vysvětlil Priske na pozápasové tiskové konferenci.
Kuolova bilance ve Spartě
Zápasy: 6
V základní sestavě: 2
Odehrané minuty: 229
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Kuol dorazil do letenského kádru až na konci letošního srpna z Newcastlu United (podle redakčních zdrojů za necelých devět milionů korun). A chvíli trvalo, než se dostal do rotace řízené početným realizačním týmem. V tento moment naskočil už do šesti soutěžních utkání, nejdelší odmlku zaznamenal od 5. října do 9. listopadu, když proseděl na lavici šest duelů v kuse.
„Jdu prostě krok za krokem. Místo toho, abych měl hlavu dole, snažím se udržet si dobré mentální nastavení. Prostě tvrdě makám a poctivě trénuju,“ líčil Kuol. „Takže když jsem šel do základní sestavy, cítil jsem se dobře. Nebylo potřeba, abych se na hřišti rozkoukával. A s výkonem jsem docela spokojený,“ poznamenal skromně. I když má stále rezervy, v tradičním hodnocení deníku Sport a webu iSport dostal lehce nadprůměrnou známku šest.
Na startu zápasu se postavil na pravou stranu ofenzivního trojzubce, v němž mu dělali parťáky kapitán mužstva Lukáš Haraslín (proměnil pokutový kop a asistoval u vítězného gólu Kaana Kairinena) a útočník Albion Rrahmani. „Garang je ohromně rychlý, přímočarý a šikovný na balonu. Zároveň víme, že je schopný vstřelit gól. Doufám, že přinese do týmu nový impulz,“ vysvětlil před utkáním asistent trenéra Diarmuid O´Carroll v rozhovoru pro televizní stanici Oneplay Sport, jenž ho zná z působení v anglickém klubu.
Australskému reprezentantovi se vydařil v Mladé Boleslavi víc první poločas, ve druhém ztratil na aktivitě (stejně jako celá Sparta). Už ve druhé minutě proběhl mezi dvěma bránícími hráči a ve sprintu se prodral do pokutového území. Pak poslal nepovedený přízemní centr do prostoru pod sebe. Později střílel z pravé strany nepřesně na zadní tyč, po další přihrávce od záložníka Patrika Vydry trefil před sebou stojícího záložníka Daniela Langhamera. Byl z toho rohový kop.
„Je aktivní, ale že by mě nějak enormně přesvědčil? To ne,“ řekl expert Zdeněk Ščasný ve studiu Oneplay Sport. „Na druhou stranu dlouho nehrál, dal bych mu čas,“ dodal. S tím souhlasil i kolega Antonín Rosa, bývalý ligový hráč. „Očekávám od něj víc pokusů jeden na jednoho. Má to v sobě.“
Kuol zaznamenal za 76 odehraných minut dohromady tři pokusy o driblink, z toho dva úspěšné. Při nich zaujal ohromnou absolutní rychlostí. „Myslím, že mi chybělo trochu víc kvality u finální přihrávky i střely,“ postěžoval si mladý sparťan. Stoper Filip Prebsl s ním měl velké problémy, při aktivním presinku mu účinně dokázal zavřít prostor pro rozehrávku. Díky tomu získal tři balony.
„Garang je jedním z našich ofenzivních hráčů, kteří mohou být pro soupeře velmi nebezpeční,“ zdůraznil Priske. Toto tvrzení podporují i další statistické údaje. Kuol, jenž dostal už v první půli velmi zbytečnou žlutou kartu po zákroku na Langhamera, zapsal čtyři doteky s míčem ve vápně domácího celku, z toho tři měl už za první půli. Ve druhé ho nahradil teprve 18letý Ondřej Penxa.
Byť to byla premiéra bez větších chyb, přesto je otázka, jak se Kuol bude dál ve Spartě prosazovat. Birmančevič má rozhodně přednost, další volbou na pravou stranu ofenzivní trojky představuje Mercado.
Kuolovy zápasy ve Spartě
Hradec Králové 1:2 20 minut
Karlovy Vary 5:0 80 minut
Baník 3:0 10 minut
Shamrock Rovers 4:1 31 minut
Teplice 2:2 12 minut
Mladá Boleslav 2:1 76 minut
