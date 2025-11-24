Baráž podle superpočítače: Česko na 40 procent postoupí, ale Dánsko je favorit
Šance českých fotbalistů na postup na mistrovství světa z březnového play off je podle superpočítače 39,8 procenta. Společnost We Global Football favorizuje v české větvi Dánsko. Národní tým bude v semifinále hostit Irsko, v případě postupu by měl ve finále znovu výhodu domácího prostředí proti lepšímu ze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.
Reprezentanti jsou dva zápasy od teprve druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii, od rozdělení federace si na něm dosud zahráli jen v roce 2006. Baráž se hraje vždy jen na jedno utkání.
Češi by podle analýzy superpočítače společnosti se sídlem na Islandu měli vyřadit Irsko, ale ve finále už nebudou stačit na Dánsko. Seveřané jsou ve větvi D největším favoritem s šancí 48,6 procenta na postup na šampionát. Za nimi je český tým (39,8), Irsku (8,4) a Severní Makedonii (3,2) prognóza moc šancí nedává.
Mistrovství budou v létě příštího roku hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Z play off vzejdou poslední čtyři evropští účastníci, 12 zemí starého kontinentu si zajistilo start ze skupinové fáze kvalifikace.
Největším favoritem baráže je podle superpočítače Itálie (62,2) z větve A. Z části B prognóza favorizuje Ukrajinu (42,6) a z větve C Turecko (52,2), které by ve finále mělo vyřadit Slovensko (26,8) na jeho hřišti.