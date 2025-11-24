Předplatné

Baráž podle superpočítače: Česko na 40 procent postoupí, ale Dánsko je favorit

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Stupidní válka repre proti fanouškům: Souček bez pásky? Nedvědovi se krátí čas • Zdroj: iSport.cz
Bývalý italský obránce Marco Materazzi poslal české fotbalisty do pavouku D
Tomáš Souček a Vladimír Coufal po výhře nad Gibraltarem (ne)vysvětlovali fanouškům, proč tým nepřišel na děkovačku
Probojuje se reprezentace na mistrovství světa
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Češi po zápase s Gibraltarem nešli na děkovačku ke kotli, zamířili jen k ostatním tribunám
Choreo skalních českých fanoušků při utkání s Gibraltarem připomínající 17. listopad
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Šance českých fotbalistů na postup na mistrovství světa z březnového play off je podle superpočítače 39,8 procenta. Společnost We Global Football favorizuje v české větvi Dánsko. Národní tým bude v semifinále hostit Irsko, v případě postupu by měl ve finále znovu výhodu domácího prostředí proti lepšímu ze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.

Reprezentanti jsou dva zápasy od teprve druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii, od rozdělení federace si na něm dosud zahráli jen v roce 2006. Baráž se hraje vždy jen na jedno utkání.

Češi by podle analýzy superpočítače společnosti se sídlem na Islandu měli vyřadit Irsko, ale ve finále už nebudou stačit na Dánsko. Seveřané jsou ve větvi D největším favoritem s šancí 48,6 procenta na postup na šampionát. Za nimi je český tým (39,8), Irsku (8,4) a Severní Makedonii (3,2) prognóza moc šancí nedává.

Mistrovství budou v létě příštího roku hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Z play off vzejdou poslední čtyři evropští účastníci, 12 zemí starého kontinentu si zajistilo start ze skupinové fáze kvalifikace.

Největším favoritem baráže je podle superpočítače Itálie (62,2) z větve A. Z části B prognóza favorizuje Ukrajinu (42,6) a z větve C Turecko (52,2), které by ve finále mělo vyřadit Slovensko (26,8) na jeho hřišti.

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů