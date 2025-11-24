Miláček fanoušků na Prague Playoffs: kůň Ping Pong, co vypadá jako kravička
I mezi ušlechtilou sestavou nejlepších světových koní si ho všimnete na první pohled. Strakatý kůň s rozpustilým jménem Ping Pong o víkendu ohromil O2 arenu při Prague Playoffs. „Ping Pong je velmi specifický svým zbarvením i charakterem,“ vypráví reprezentantka Anna Kellnerová, která se přátelí s valachovým jezdcem Gerritem Niebergem.
Tenhle kůň nepotřebuje vyhrávat, aby na sebe upozornil. Během víkendového parkurového svátku Prague Playoffs patřil u publika k nejoblíbenějším. Desetiletý valach Ping Pong van de Lentamel, krasavec s výraznými hnědými skvrnami na bílé srsti, však není zajímavý jenom svým zářivým vzhledem. V jednom z vrcholů pražského programu, sobotním finále jednotlivců Super Grand Prix, skončil se svým německým jezdcem Gerritem Niebergem čtvrtý a v bohatě dotované soutěži spolu vydělali 125 892,86 eur, asi tři miliony korun.
„Ping Pong je velmi specifický svým zbarvením i charakterem. Shodou okolností jsme kamarádi s jezdcem, který ho jezdí. Jsou neuvěřitelná dvojice,“ líčí Anna Kellnerová. „Ping Pong je extrémně talentovaný kůň, ale taky potřebuje svého jezdce, který ho zvládne dobře odjezdit. Gerrit to zvládá naprosto fenomenálně.“
Nieberg je zkušený dvaatřicetiletý jezdec, který si koně s unikátním zabarvením piplá už tři roky. A velmi brzy poznal, že je v něm mnohem víc než jen roztomilý vzhled.
„Od prvního dne, kdy jsem měl Ping Ponga pod sedlem, jsem věděl, že je výjimečný,“ citoval Nieberga jezdecký web Equnews.
Ping Pong pomalu získává jistotu na velkých závodech a během letošní sezony se mu dařilo. V září dokonce vyhrál pětihvězdičkovou Grand Prix v Riesenbecku, díky čemuž s Niebergem získali zlatý lístek pro start pro pražské Super Grand Prix.
„Letos měl fenomenální výsledky po celou dobu. Jsou opravdu skvělá dvojice,“ říká Kellnerová.
Koním s podobným strakatým zabarvením se říká pinto, což v portugalštině znamená malovaný či barevný. Ping Pong se narodil ve stáji belgického chovatele Filipa Van Hula. Je belgickým polokrevníkem, v rodokmenu má několik takzvaných piebaldských koní, jejichž znakem je právě strakatá srst. Sám Ping Pong už je valach, i tak ale jeho úspěch zvedl zájem o Van Hulův chov.
„Každý teď chce z téhle linie potomka. Pro mě je a bylo vždycky nejdůležitějšího nejdřív odchovat dobrého skokana. To, že má Ping Pong tak výraznou barvu, je jen třešnička na dortu,“ vysvětlil Van Hul pro Equnews.
Právě kombinace zářivé barevné kombinace na Ping Pongově srsti ve spojitosti s vynikajícími výkony nad překážkami však stojí za obrovskou popularitou tohoto koně.
„Není to moc časté, je to opravdu unikátní,“ líčí Kellnerová. „Vím, že existuje hřebec, kterého chtějí velmi často používat, aby bylo takových zbarvení více.“
Nieberg si u Ping Ponga cení i velmi klidnou povahu, která mu umožňuje s koněm bez problémů pracovat.
„Je to tak skvělý kůň… Má nejklidnější charakter, jaký si můžete představit,“ chválí Nieberg.
Ping Pong zároveň baví fanoušky tím, jak si umí vychutnávat úspěch, při vítězných parádách po závodech hrdě našlapuje.
„Cítí, že je hvězdou. A, upřímně, on jí je,“ usmívá se Nieberg.
Předprodej na další akci už začal
Playoffs parkurového seriálu Global Champions League se do Prahy vrací znovu v roce 2027. Po úspěšném letošním ročníku, kdy akci navštívilo rekordních 40 811 diváků, pořadatelé už spustili předprodej. „Nejlepší místa bývají často obsazena krátce po zahájení prodeje. Vstupenky na Super Grand Prix LGCT či Super Cup GCL jsou oblíbeným dárkem k narozeninám, svátkům nebo pod vánoční stromeček, a přesně z tohoto důvodu zahajujeme předprodej již nyní,“ uvedl ředitel organizačního výboru Jan Andrlík.