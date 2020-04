Místo životního zážitku nadávky do negrů! Celá NHL i Rangers jsou zděšení | iSport.cz

"Co se stalo, je neomluvitelné a neuvěřitelně sprosté! Rasismus nemá v hokeji nikde na světě co dělat. Jsme nadšení, že K'Andre je v Rangers a těším se, až budeme hrát spolu," nechal se slyšet elitní obránce mužstva z Manhattanu Jacob Trouba.

"Nemohl bych se vyjádřit lépe. Tento tým a tato organizace drží spolu, jsi jedním z nás, budeme ti krýt záda," přitakal forvard Ryan Strome. "Přesně tak, nějaký idiot na sociálních sítích na tom nemůže nic změnit," dodal Tony DeAngelo.

What happened today was inexcusable and cowardly. Racism has no place in the hockey community or the world. @kandre_miller we are excited to have you as a part of the @NYRangers and I look forward to having you as a teammate. — Jacob Trouba (@JacobTrouba) April 4, 2020

Jak se to celé seběhlo? Přes 500 fanoušků se těšilo, že 20letého Millera více pozná. Na akci talentů, kterou v roce 2018 ovládl Rasmus Dahlin, byl tažen jako 22. hráč celkově. Očekávání jsou právem velká, rodák ze St. Paul v Minnesotě prošel mládežnickými týmy USA do 17, 18 i 20 let. V polovině března, den před zastavením soutěže kvůli pandemii koronaviru, podepsal s Rangers tříletý nováčkovský kontrakt (3,825 milionu dolarů clekem) a v pátek byl formálně představen fanouškům.

Miller, účastník letošního mistrovství světa dvacetiletých v Ostravě a Třinci, kde plnil roli asistenta kapitána, ale strávil na sociální síti Twitter jen pár minut. Do komentářů jeden z diskutujících opakovaně vkládal urážku negr a další nechutnosti, takřka dvoumetrový obr se ale nenechal rozhodit a snažil se odpovídat s klidem dál. Nakonec ale moderátor diskuzi zastavil. "Nejdřív jsem si toho nevšiml, ale pak už ano. Zůstal jsem v klidu, už je to za mnou, snažím se to vytěsnit z hlavy," nechal Miller slyšet v rozhovoru pro The Athletic.

Welcome to the NHL, K'Andre Miller.....sorry you had to go through this. https://t.co/n6VSbluzbk — Roy Bellamy (@roybelly) April 4, 2020

"Online chat s fanoušky zamořil odporný jedinec rasistickými nadávkami, které jsme odstranili tak rychle, jak to jen šlo. Tímto chováním, které nemá místo na internetu, na ledě, ale ani nikde jinde, jsme byli neskutečně zděšeni. Celou věc prošetřujeme," uvedli Rangers v oficiálním prohlášení.

Se stejnou příkrou dikcí reagovala i liga. "NHL je zděšena tím, že videokonference, při níž Rangers představovali svého hráče fanouškům, byla narušena zbabělými rasistickými narážkami. Ten, kdo za nimi stojí, není v hokejové komunitě vítán. V naší lize nebude něco takového tolerováno. Jde o zavrženíhodný čin, který stejně jako Rangers naprosto odsuzujeme," komentovalo událost vedení soutěže.

Miller odehrál v uplynulé sezoně univerzitní soutěže NCAA 36 utkání za Wisconsin, v nichž si připsal 18 bodů za sedm gólů a 11 nahrávek. "K'Andre má mojí podporu, stejně tak za ním stojí celý Wisconsin. Má před sebou zářnou hokejovou budoucnost a žádný z hráčů by něměl být vystaven takhle otřesnému zážitku, kterým si musel projít," tweetoval Millerův univerzitní kouč Tony Granato, který v NHL v dresu Rangers, Los Angeles a San Jose nasbíral 774 startů.

"Posílám své nejhlubší omluvy K'Andremu a jeho rodině. Tento nechutný rasistický útok potupil celou hokejovou komunitu. Celá NHL se těší, až tě uvidí hrát," vyjádřil se k situaci i bývalý šéf hokejových operací v Calgary a bývalý GM Toronta Brian Burke.