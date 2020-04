Kubalík o složitém návratu z Chicaga i nové smlouvě: Zatím to padlo... | iSport.cz

Tak vysoko se ještě nikdy neprostřílel. Trefa v zápase proti San Jose dostala v sezoně pořadové číslo 30. Téhle hranice dosáhl Dominik Kubalík poprvé v kariéře. Hrálo se 11. března, do konce základní části scházelo Blackhawks sehrát dvanáct utkání, nadechovali se k závěrečnému útoku na pozice play off. Jenže najednou konec. NHL s nástupem pandemie COVID-19 rozjetou soutěž zarazila. Nejprve na čtrnáct dní, potom termín prodloužila.

Jak jste se vůbec dozvěděli, že NHL pokračovat nebude?

„Hned po tom zápase (proti San Jose) se k nám doneslo, že se pozastavuje NBA. Měli jsme jet dál podle plánu, ale druhý den ráno nám sdělili, ať zůstaneme doma a čekáme na další informace. Pak přišlo, že se liga přeruší minimálně na dva týdny. Situace se neustále měnila, táhlo se to, nejspíš se zvažovalo, co smíme a co ne, čekalo se, jestli to někdo nemá jako v NBA. Po pěti dnech jsme dostali zprávu, že hrát se nebude asi osm týdnů. Pak vyšlo, že evropští hráči se můžou sebrat a letět domů. Hned, jak byla možnost, sháněli jsme přes agenta letenky.“

Byl to velký problém?

„Původně jsme měli letenku na středu, jenže nám mezitím zrušili let z Amsterdamu do Prahy. V úterý ráno jsme našli spoj přes Madrid, což se nám úplně nechtělo, věděli jsme, jaká byla ve Španělsku situace. V ten den to však byla nejlepší možná varianta, jak co nejdřív vypadnout z Ameriky. Taky se psalo, že letiště v Madridu je víceméně uzavřené. Jen Češi, do Prahy skoro prázdné letadlo. Všude byla cítit dezinfekce, měli jsme respirátory. Naštěstí to dobře dopadlo. Bál jsem se, abychom se dostali pryč, aby třeba nezrušili let.“

Možná jste měl štěstí i v tom, že hrajete v Chicagu, které není tak odříznuté. Z Edmontonu se prý dalo dostat jen soukromým letadlem…

„Spojení se podařilo najít, ačkoli normálně jsme létali přímo do Mnichova. Pro mě to bylo do Plzně pak jen dvě hodiny. Ale tyhle lety už prostě nebyly, do Německa se nelétalo. Ještě k tomu Česko zavřelo hranice, nikdo by tam pro nás nemohl dojet.“

Musel jste po návratu do karantény?

„Volali jsme na hygienu a bylo nám řečeno, že když jsme nevystoupili ve Španělsku, karanténu nařízenou nemáme, jen doporučili, abychom moc nevycházeli. Ale my si ji stejně udělali. Nedá se téměř nic dělat, ven jdeme vlastně jen se psem. V tom se nezměnilo nic. (usměje se) Když jsme odlétali, nebyla situace ještě tak vážná. Lidi ani nechodili v rouškách. Chtěli jsme se z Ameriky dostat co nejdřív, než začnou problémy. Asi dva dny po návratu vyhlásili ve státě Illinois zákaz akcí nad deset lidí, zavřeli restaurace. Jsem rád, že jsme se mohli vrátit. Je lepší být nablízku rodině. To byl hlavní důvod, proč jsme chtěli domů. Člověk by hůř zvládal, kdyby měl být zavřený daleko odtud.“

Zůstal jste ve styku s dalšími hráči?

„Máme týmový chat, sem tam si něco napíšeme. S českými kluky jsme si založili diskusní skupinu na WhatsAppu. Pavel Francouz, Michal Kempný, Petr Mrázek, Tomáš Hertl, Radko Gudas, spousta kluků. Bavili jsme se, kdo jak poletí domů, každý jsme z jiného města, pro každého to bylo jiné a jinak složité. Francík letěl třeba z Denveru do Chicaga a přes Dublin do Prahy, ještě k tomu s ještě ne roční holčičkou. Gudy cestoval s manželkou a třemi dětmi. My jsme s přítelkyní byli sami dva. Nejsložitější vlastně bylo sehnat povolení a letenku pro psa.“

Jak trávíte nucené volno?

„Jsem doma, posledních pár dní jsem začal jezdit etapy na kole po okolních lesích, teď když se to má trošku uvolnit, začnu aspoň něco dělat. Člověk neví, co bude, ale pořád nosí v hlavě, aby se nevrátil nepřipravený. Nemůže zůstat delší dobu bez pohybu, úplně z toho vypadnout.“

Ondřej a David Kašové natočili video, jak se dá trénovat s hokejkou doma...

„Viděl jsem. Já toho doma moc nevymyslím. Cvičit s hokejkou bych mohl na terase, jenže hůl mám u rodičů. Těším se na nějakou pořádnou posilovnu a cvičení, až si pořádně zatrénuju.“

Kubalík, který s třiceti brankami vládne střelcům mezi nováčky v soutěži. Více gólů nastřílel v nováčkovské sezoně v NHL z českých hráčů jen Petr Klíma, který v ročníku 1985/86 nasbíral 32 branek. Třicátou trefou Kubalík vyrovnal bilanci Petra Průchy ze sezony 2005/06.







24 zobrazit galerii

Doma jste se zabavil jak? Co třeba naučit se vařit?

„Já jsem spíš na přípravu snídaní, ostatní dělá přítelkyně. Bylo hezky, dokonce jsme grilovali na terase. Chodíme na procházky se psem, přidal jsem kolo. S bráchou bydlíme vedle sebe, přes balkón jsme si půjčovali Nintendo. Vzpomněli jsme si na mládí, jak jsme hráli takové ty opičky. Taky jsme proti sobě párkrát mydlili NHL.“

NHL zatím sezonu neukončila, řeší, jak by se dala dohrát. Třeba Alexandr Ovečkin se zmínil, že by se mohlo začít až od play off. Jenže to byste o zbytek ročníku přišel, že?

„Přesně tak, měl bych po sezoně. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se základní část dohrávala, abychom ještě měli šanci se do play off dostat. Nebo ho hrát v rozšířené formě. Ale já jsem malý pán, abych něco doporučoval. Jestli se bude dohrávat v srpnu, klidně. Nebudu mít problém. I když si teď nedovedu úplně představit, že bychom za měsíc nastoupili do kempu, dokončili sezonu a po měsíci volna šli zase hrát. Ale popravdě, na hokej moc nemyslím. Hlavně si přeju, abychom byli všichni zdraví, aby se situace zlepšila. Teď není dobrá, ale věřím, že se to vyřeší.“

Jak to zvládáte psychicky? Nezbystříte, když vás zabolí v krku?

„Jelikož se zdržujeme převážně doma a viděli jsme se jen s rodinou, tak mě to tolik netrápí. Vím, že úplně v klidu být nemůžeme, ale snažím se na nic takového nemyslet. Když to řeknu blbě, je rozdíl být doma tak brzy. Navíc v době, kdy mělo přijít nejzajímavější období. Do přírody chodíme pořád, stejně jako k mámě na barák. V tom se to nezměnilo. Rozdíl je, že když jsem se vracel po sezoně, v prvních pár dnech jsem měl ve zvyku zajít do hospody s kamarády na uvítací akci. To teď nejde. Člověk nemůže nikam na oběd, na večeři. Ale jde o zdraví a nějakou dobu se to dá vydržet.“

V dobách bez internetu a mobilů by to asi bylo ještě horší, co myslíte?

„To jo. Nevím, jak bych to dával. No, musel bych. Čekat a věřit, že se to zlepší.“

Po sezoně vám vyprší smlouva. Může situace ovlivnit vaši budoucnost?

„Můj agent Jiří Hamal byl těsně předtím v Chicagu. S vedením se bavili, něco začali probírat. Ale padlo to, jelikož nastala situace, jakou nikdo nečekal. Budou pokračovat, až se to zase uklidní.“

Sám jste řekl, že na hokej teď moc nemyslíte. Nicméně, prožíval jste fantastickou sezonu a navzdory všemu jste nastřílel v NHL 30 gólů, což se vám předtím nikde nepovedlo. Těší vás, že jste to ještě stihl a ať sezona dopadne, jak chce, nikdo vám to už neodpáře?

„To ano, ovšem zároveň si říkám, jaká je škoda, že jsme to nemohli dohrát celé. Přiletíte pak domů a trošku na vás dýchne ta nálada, jako by bylo po sezoně, i když vlastně není. Máte najednou volno, rád si odpočinete, protože v sezoně si toho volna moc neužijete. Zápasy jdou rychle za sebou, a když má člověk možnost na chvilku vysadit, uvítá to. První dny jsem úplně vypustil. Ale teď se do toho chci zase den po dni dostávat, abych se připravil, až nás zase zavolají zpátky.“

Co se tedy dá očekávat?

„Sdělili nám, že budou posílat informace. Chodí emaily, ale zatím to není nic podstatného, co by něco zásadně měnilo. Dozvídáme se, co dělají kluby, jaká je situace. Čekáme, jestli se to uklidní, což v nejbližší době asi nebude, v Americe se to teprve rozjelo. Nějakou dobu to ještě potrvá.“

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 67 110 71 -7 18 218 2. Connor McDavid 34 63 97 64 -6 28 212 3. David Pastrňák 48 47 95 70 21 40 279 4. Artěmij Panarin 32 63 95 69 36 20 209 5. Nathan MacKinnon 35 58 93 69 12 12 315 6. Brad Marchand 28 59 87 70 25 82 185 7. Nikita Kučerov 33 52 85 68 26 38 210 8. Patrick Kane 33 51 84 70 8 40 275 9. Auston Matthews 47 33 80 70 19 8 290 10. Jack Eichel 36 42 78 68 5 34 227 Zobrazit celou tabulku

Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?