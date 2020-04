Marný, nevyužitý, plýtvání draftem. Strome vstal v Rangers z mrtvých | iSport.cz

Dva body. Jen tolik ztráceli hráči New York Rangers na postupovou příčku do bojů o Stanley Cup, kam se poslední dva roky nepodívali. Generální manažer Jeff Gorton přestavbu týmu zvládnul, nebýt koronaviru, mohl celek z Manhattanu pomýšlet na prodloužení ročníku. Na výrazném zlepšení mají samozřejmě největší podíl letní posila Artěmij Panarin (69 zápasů/32+63) a stálice Mika Zibanejad (57/41+34). Tým ovšem nakopnul i „probuzený“ Ryan Strome. Ze 70 duelů nastřádal 59 bodů (18+41).

Pětka draftu 2011 si vytvořila u Blueshirts rekordní čísla poté, co nenaplnila očekávání u rivala z Islanders ani v Edmontonu. Rodák z města Mississauga se v Rangers chytil i příkladnou spoluprací s talentovanými nováčky. Hned u třech si připsal přihrávku na jejich premiérové góly v NHL. Loni v březnu přihrával na první gól obránce Libora Hájka, v aktuální sezoně se po jeho pasech radovali dvojka posledního draftu Kaapo Kakko a dvaadvacetiletý bek Ryan Lindgren.

Hoďte mi nováčky do lajny

„Podívejte, pokud tady máte ještě nějaké nováčky, kteří doposud neskórovali v NHL, hoďte mi je do lajny,“ vtipkoval po jednom z utkání Strome pro oficiální web NHL. V tomto ročníku měl člen hokejového klanu rozhodně důvod k radosti. Ne vždy to tak ale v jeho kariéře bylo.

Promarněný, nevyužitý, plýtvání volby na draftu. Podobných negativ si šestadvacetiletý Kanaďan vyslechl za poslední roky mnoho. A to jak z řad uznávaných expertů, tak i fanoušků. Islanders si ho v roce 2011 vybrali jako první volbu z pátého místa. Draftem tehdy prošlo i deset českých hráčů, nejvýš byl David Musil (31., Edmonton), mezi posledními Ondřej Palát (208., Tampa). Strome měl společně s Johnem Tavaresem táhnout Islanders zpátky mezi uznávané hokejové značky.

Bronzový medailista z mistrovství světa do 20 let 2012 však enormní tlak psychicky neustál. Ano, v AHL patřil mezi produktivní hráče, ale na nejvyšší úrovni to pořád drhlo. „Když jsem byl u Islanders třetím rokem, vedení mě poslalo na farmu. Tohle mě psychicky zasáhlo,“ přiznal Strome pro web New York Post. „Měl jsem v NHL odehráno více než 100 zápasů a tohle rozhodnutí mě posadilo zpátky na zem. Od té doby si pokaždé, když hraje před utkáním hymna, uvědomím, že být tady je privilegium. O které musím bojovat každý den, protože všechna ta krása může rychle skončit.“

V Islanders pro něho krása skončila v létě 2017. Nevyrovnaného útočníka poslali do Edmontonu. Strome to bral pozitivně. Viděl novou šanci, chtěl začít znovu. V rozjezdu druhé sezony se ale stěhoval znovu. Zpátky do New Yorku. Ovšem ne do Islanders, ale do Rangers. Výměnou za Ryana Spoonera. Strome byl na dně, další tým se ho zbavil.

Další trejd? Šok i pro ženu

Stěhování ho mrzelo také kvůli jeho ženě Sydney. „Těsně před trejdem ji v práci povýšili. V Edmontonu si našla spoustu nových přátel a teď musela opět začínat kvůli mně od začátku...“ líčil Strome v rozhovoru pro New York Post.

Frustrace však netrvala dlouho. Jakmile zjistil hráčské poměry v Madison Square Garden, přišel na jiné myšlenky. Angažmá ve slavném klubu ho motivovalo natolik, že konečně začal plnit téměř zapomenutý potenciál. Vypadá to, že trápící klub našel v trápícím se hráči osobnost, na kterou se může do budoucna spolehnout.

Pokud s ním samozřejmě generální manažer Jeff Gorton prodlouží kontrakt. Ten aktuální mu totiž končí v létě. Jestli tak učiní, může mít ve Stromeovi rozdílového útočníka, který klubu pomůže v rozjezdu talentovaným mladíkům. Sám totiž moc dobře ví, že vysoká volba v draftu ještě neznamená takřka nic. Rád jim v náročné šichtě pomůže, aby se o nich nemluvilo jako o promarněných volbách při výběrech talentů.