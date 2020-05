Švédsko bruslí, zámoří stojí. Legenda varuje před uspěchaným rozjezdem | iSport.cz

I v Torontu je teď prázdno, ale to se může změnit • Joshua Clipperton/The Canadian Press via AP

Pořád platí, že pokud to jen trochu půjde, NHL chce ročník dohrát. Klidně v létě, ať se o Stanley Cup bojuje třeba v červenci a srpnu. Liga moc dobře ví, že tím umaže ztráty. Hráči zase chápou, že ani jim neklesnou příjmy tolik. Všude ale slyšíte, že nesmí jít o fofr akci, nic takového. „Trvalo by takové tři čtyři týdny, než bych se dostal zase do formy,“ tvrdí třeba David Pastrňák. Podle zámořských novinářů by se mohlo v Americe začít na konci května trénovat.

Je to hodně pálivé téma. NHL chce sezonu dohrát, až pominou nejpřísnější opatření spojená s pandemií koronaviru. Jenže otázek je pořád hodně. Kde? Kdy? V jakém formátu? Liga, hráči i odbory diskutují prakticky každý den, jak všechno vyladit. Podle serveru newsday.com se řeší už pouze dva formáty. Určitě se udělá čára za základní částí. Pak buď klasicky postoupí do play off 16 týmů, nebo jich do akce půjde 24 a začne se předkolem.

„Nevidím na myšlence vrátit se k hokeji nic špatného. Jen musíme být opravdu opatrní s tím, jak chceme dokončit sezonu, dohrát play off a začít nový ročník,“ varuje legendární obránce Bobby Orr, aby liga myslela v první řadě na zdraví hráčů. Nesmí je zničit, utavit, vystavit nebezpečí, že budou náchylnější na zranění: „Musíme si být opravdu jistí, že každý hráč je i dobře připravený, nemůžeme je pustit zpět bez pořádné kondiční přípravy. Teď jsou zavřeni doma a tam je hodně těžké udržet formu.“

Problémem může být, že jak odletěli hokejisté z Ameriky domů, každá země má v boji s virem COVID-19 jinak přísná pravidla. „Slyšel jsem, že kluci v Evropě bruslí. My tady tu možnost nemáme. Těm, co jdou na led, samozřejmě nic nevyčítám. Taky bych šel, kdybych mohl,“ spustil Pastrňák z Bostonu. On se do Česka nevracel, zůstal za mořem, kde jsou všechna sportoviště uzavřená a ještě nějakou chvíli prý budou. „Měli jsme týmový hovor a je docela náročný slyšet kluky ze Švédska, že bruslí od pondělí do pátku, každý den. Já tady mám akorát na protahování golfové hole,“ ironicky se usmál.

Orr, ikona Bostonu, proto apeluje na ligu, aby se nic neuspěchalo: „Jsem ten největší hokejový fanoušek na světě, tenhle sport mi hrozně chybí. Ale taky jsou důležitější věci. Nemůžeme se vrátit k hokeji příliš brzy, vše musí být opravdu připravené.“

Stejný názor má i bývalý útočník Patrik Eliáš: „Můj pohled je, že kdyby se kluci měli vracet moc brzy zpátky, bylo by to ze zdravotního hlediska hodně nebezpečné.“

Pastrňák, s Alexandrem Ovečkinem nejlepší kanonýr základní části (oba nastříleli 48 gólů), odhaduje, že by nějakou dobu zabralo, než by se dostal do provozního režimu: „Tři, čtyři týdny by mi to trvalo určitě.“ Důležité dodat, NHL stojí od 12. března.

Podle serveru newsday.com je ve hře právě scénář, že na konci května by se v Americe mohlo po malých skupinkách na led a hráči by pak měli opravdu dostat tři týdny, aby se nachystali na restart. „Chtěli nám zrušit bye week, pětidenní pauzu, kterou máme během sezony, že po ní jsme náchylnější ke zranění. A teď by najednou po takové době chtěla liga dohrávat sezonu? Slyšíte, že pět dní vám uškodí, ale rozjet sezonu po dvou, třech měsících nevadí? Nevím. Pro mě sezona už stejně skončila, připravuju se už na tu další. Ale je mi jasné, že pro kluky to bude hodně náročné,“ přidává svůj pohled i Tomáš Hertl ze San Jose, který je po operaci kolene.

62 Tolik dní stojí NHL. Pandemie koronaviru ukončila základní část 12. března.

Další téma k diskuzi? Kde se bude hrát? NHL se líbila představa, že by se nastupovalo ve čtyřech městech a hráči byli izolovaní od rodin i kamarádů. Určitě padne klasická možnost, že křižujete Ameriku letadlem, to nepůjde. Zároveň hokejisté nechtějí žít odděleně. „Nechci se sbalit a odjet někam na čtyři měsíce daleko od rodiny. A pochybuju, že někdo tohle opravdu udělá,“ říká brankář Devan Dubnyk z Minnesoty. Ale jak pak sám řekl, věc, kterou si nedovedl představit před týdnem, teď vypadá najednou reálně. Liga i hráči všechno ladí ke kompromisu.

Pak je tady ještě jeden zásadní moment, který se musí vyřešit, pokud by hrálo play off 24 týmů. Jasně, body rozhodovat při rozdílném počtu odehraných zápasů nemohou, nastoupila by procentuální úspěšnost. Jenže, vzít nejlepších šest z každé divize? Nebo vybrat nejlepších dvanáct z každé konference? V prvním případě by se do akce zapojilo Buffalo (49,3 %) a Anaheim (47,2 %), ve druhém místo nich NY Rangers (56,4 %) a Chicago (51,4 %).

Tak kudy? Nebo nakonec jen v šestnácti? Farmářská AHL už sezonu odpískala. NHL nic takového zatím neplánuje. Chce hrát, tahle varianta je pořád plán „A“.

Co se děje jinde Česko Týmy už začaly se suchou přípravou na novou sezonu. Z extraligy se pravděpodobně tři sezony nebude sestupovat, naopak se postupně má soutěž rozšířit na 16 týmů. Návrh svazu musí ještě na konci května schválit valná hromada APK. Slovensko Kluby jsou koronavirovou krizí těžce postižené, proto se zvažuje uzavření soutěže a její zúžení na deset týmů. Už teď je jasné, že do nové sezony nenastoupí Budapešť, druhý maďarský celek z Miškolce má stále zájem. KHL Počet týmů se opět sníží, z někdejších 29 (sezona 2015/16) jich zůstalo pouze 23. Jako poslední odpadl Admiral Vladivostok, konec v soutěži oznámil už počátkem dubna. Ekonomické problémy mají i další kluby. Švýcarsko Obě nejvyšší soutěže se uzavřou a nebude se z nich sestupovat. Počet účastníků první ligy se od sezony 2021/22 zvýší ze dvanácti na třináct. Základní část se rozšíří o dvě tzv. kola solidarity. Rakousko Soutěž má nového člena, slovenský celek Bratislava Capitals. Otázkou však je, jak mezinárodní soutěž, která se hraje v pěti zemích, ovlivní režim na hranicích. Znojmo se připravuje i na variantu, že se vrátí do českého hokeje. Německo Soutěž bude sestupová, ale to je dlouho připravovaná novinka. V DEL spíše řeší, jestli neposunout začátek ze září na říjen, pokud by hrozily zápasy bez diváků. Mluví se i o tom, že by hokejisté povinně hráli s celoobličejovým plexisklovým štítem.