Kempný může napodobit Jágra. Byl nominován na Bill Masterton Trophy | iSport.cz

V širší nominaci jsou zástupci všech 31 klubů a z nich vzejde finálová trojka. Jako jediný český zástupce získal Bill Masterton Trophy v sezoně 2015/16 Jaromír Jágr , který tehdy působil v dresu Floridy.

Od té doby se mezi vítěze cen NHL zařadil až v této sezoně poprvé kanonýr David Pastrňák , který se v nedohrané základní části kvůli pandemii koronaviru podělil se 48 góly s ruským útočníkem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Kempný loni v druhé polovině března v utkání proti Tampě Bay při potyčce s Cedricem Paquettem ztratil rovnováhu a v pádu si přisedl levou nohu a přetrhl si zadní stehenní sval. Zpět do sestavy Capitals se zařadil 18. října.

Congrats to #Caps defenseman Michal Kempny on his nomination for the 2019-20 Bill Masterton Memorial Trophy. https://t.co/cd0BCffjbm