Třetí fáze schválena. Tréninkové kempy NHL před play off začnou 10. července | iSport.cz

Hvězdy Bostonu Brad Marchand (vlevo) a Patrice Bergeron již začali společně trénovat. Od 10. července by se k nim měli přidat všichni spoluhráči • twitter.com/@NHLBruins

Radko Gudas se nedávno nechal slyšet, že v příští sezoně dres Washingtonu zřejmě neoblékne. Zamíří za štěstím do Kanady? • profimedia.cz

Reprezentační útočník Martin Nečas by se v Carolině chtěl stát lídrem mužstva a dosáhnout největšího snu - Stanley Cupu • profimedia.cz

Český obránce Roman Polák už se do NHL nechce vrátit. Je definitivně rozhodnutý, pokud to ale nepůjde jinak, sezonu s Dallasem dohraje. • profimedia.cz

Tréninkové kempy pro 24 týmů, které budou po koronavirové pauze dohrávat sezonu NHL, se otevřou 10. července. Na takzvané třetí fázi návratu k hokeji se dohodlo vedení soutěže s hráčskou asociací NHLPA. Měsíc času by měl být dostatečný na to, aby se stačili do USA a Kanady vrátit zahraniční hráči, kterých je v lize 17 procent.