Hossa bude druhý Slovák v hokejové Síni slávy. Pocta i pro Iginlu, Eliáš čeká dál | iSport.cz

Po velmi dobré sezoně za Chicago s šestadvaceti góly na kontě nenaskočí Marián Hossa do příštího ročníku a hrozí mu i konec kariéry. • Profimedia.cz

Přesun do Detroitu se Mariánu Hossovi nevyplatil, Red Wings v odvetě finále padli s jeho bývalým klubem Pittsburghem • Profimedia.cz

Marián Hossa bude jako druhý slovenský hráč uveden do hokejové Síně slávy v Torontu. Stejné pocty se v listopadu dočkají další útočník Jarome Iginla a obránci Kevin Lowe a Doug Wilson. Stejně jako loni se nedostalo na Patrika Eliáše, který rovněž patřil mezi kandidáty. Druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s New Jersey znovu nezískal dostatek hlasů.

Loni přibyl do Síně slávy někdejší útočník Václav Nedomanský, jenž se stal po brankáři Dominiku Haškovi druhým českým hokejistou ve vybrané společnosti.

Od podzimu budou mít druhého zástupce v Síni slávy i Slováci. Hossa napodobí Petera Šťastného, který do ní byl uveden v roce 1998. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Hossa skončil s hokejem předloni poté, co vynechal předchozí sezonu NHL kvůli kožním potížím. V zámořské lize odehrál za Ottawu, Atlantu, Pittsburgh, Detroit a Chicago 1309 zápasů, v nichž nasbíral 525 gólů a 609 asistencí. V 205 utkáních play off dal 52 branek a zaznamenal 97 přihrávek.

Někdejší dlouholetý lídr Calgary Iginla bude čtvrtým hráčem tmavé pleti v Síni slávy. Před ním do ní byli uvedeni Grant Fuhr, Angela Jamesová a Willie O'Ree.

Mezi oceněnými v listopadu budou i bývalá kanadská brankářka Kim St-Pierreová a v kategorii budovatelů Ken Holland, někdejší dlouholetý generální manažer Detroitu, kterému v této roli pomohl vyhrát třikrát Stanley Cup.

Zatím není jasné, jestli se v listopadu vzhledem ke zdravotní situaci uskuteční tradiční slavnostní ceremoniál v Torontu.