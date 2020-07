Hašek o restartu NHL: Jsem rád, že už nechytám. Jde jen o peníze | iSport.cz

Sám dávno ukončil kariéru, věnuje se svému byznysu a dalším aktivitám. Dění v hokeji však bedlivě sleduje dál. „Nechtěl bych být v pozici současných hokejistů. Jsem rád, že se něco takového nestalo v době, kdy jsem ještě chytal,“ tvrdí o dohrávání sezony NHL Dominik Hašek. Nedokáže si prý představit, jak to přijmou fanoušci a jak budou hokejisté před prázdným hledištěm hledat motivaci. I když se bude bojovat o hokejový Svatý grál.

NHL znovu ožila, play off se má dohrávat od srpna. Co na to říkáte?

„Hlavně držím palce, aby hokej probíhal regulérně, moc kluků nebylo mimo hru a mohlo jich co nejvíc hrát. To je nejdůležitější. A co na to říkám… Jsem rád, že se něco takového nestalo v době, když jsem ještě chytal. Sezona vždycky začala podle plánu a zase skončila. Ať už úspěšně, nebo ne. Ale dokončovat ročník ještě o prázdninách, to je hrozná situace. Nepřekvapuje mě, že se NHL dohrává, je však divné po tříměsíční přestávce mít zápasy uprostřed léta. A ještě se vracet za takových podmínek. Člověk nehraje doma, nehraje před diváky. Vůbec si nedokážu představit, jak to přijmou fanoušci. Když jejich tým bude hrát tři tisíce mil daleko, tak tam nemáte ten kontakt.“

A co hráči?

„Ani jejich pocit nebude takový, na jaký byli během play off zvyklí. To je nejkrásnější část sezony a najednou mají hrát někde na neutrálním ledě a bez diváků. Nevím, nedokážu si představit, jakou to bude mít atmosféru, i když se ji v halách můžou snažit uměle aspoň nějak navodit. Sám jsem na to zvědavý, jaké to bude celkově, jak to budou přijímat hráči.“

Nicméně hraje se o Stanley Cup, což by je mělo dost motivovat...

„To jistě, na druhou stranu je léto. Proto jsem v tomhle poněkud skeptický. Uvidíme, jak se to vyvine, když se má hrát všechno v izolaci a na dvou místech.“

Jde hlavně o náboj, který zápasy play off provázely?

„Ano. Nastupujete na led a dvacet tisíc lidí dělá randál. Teď tam hráči skočí a nic. Dobře, asi se dívají někde v Dallasu, Bostonu, New Yorku nebo v Montrealu na televizi. Nejen NHL, i hokejisty určitě budou zajímat ratingy sledovanosti. Řeknou si: ‚Dívá se na nás vůbec někdo?‘ Dřív nás zajímalo, jestli bude vyprodaný stadion, což na play off vždycky byl. Víc, než bylo zvykem, se teď budou starat o to, kolik lidí sleduje zápas v televizi.“

Nenaruší to konkurence jiných sportů?

„Určitě je výhoda, že se v tuhle dobu hraje jenom baseball. Termínově s tím koliduje taky evropský fotbal (soccer), ovšem ten je přece jen na druhé koleji. Blíží se restart basketbalové NBA, která může diváky odebrat. Ale stejně nevím, jak to lidi přijmou a jak to budou prožívat.“

Hráči mají v uzavřeném prostředí zajištěn veškerý komfort, pohybují se však mezi stále stejnými lidmi. Nepřipomíná to pobyt někde na báze v Rusku, byť naprosto luxusně vybavené?

„No právě. Tři týdny to možná jde, ale čím to bude delší, tím víc to může na hráče dolehnout. Postoupí dál, jenže nebudou cítit tu bezprostřední podporu fanoušků. Můžete si během série jít zahrát golf. Ale když se vrátíte domů a víte, že příště bude zase plné hlediště, je to takový oraz, zároveň vás to nabije, dodá vám to další energii. Takhle možná bude někdo – v uvozovkách – rád, až to zase skončí.“ (směje se)

Nejde taky jen o hokej a momentální formu. Bude záležet, kdo pobyt v izolaci zvládne líp psychicky, souhlasíte?

„To je naprosto dobře řečeno. Hokejisti budou zavření na hotelích a půjdou hrát na stadion, kde nebudou žádní lidé. To se pak na ně přenáší. Jde pochopitelně o to, jak se kdo připravoval během těch dvou, tří měsíců volna. Hráči asi budou většinou v kondici nebo se do toho zase dostanou. Kdo nedělal vůbec nic, může mít problém. Minimálně ze začátku. Tohle bude mít určitě vliv a pak právě psychika a motivace. Jak se do toho hráči dovedou vcítit a ponořit. Leccos se může odvíjet úplně jinak, než v základní části, právě z těchto důvodů. Mužstvo bude najednou jak vyměněné. Favoritem se stane tým, od nějž se to nepředpokládalo, jiný může naopak zklamat. Vůbec by mě nezaskočilo, kdybychom se dočkali překvapivých výsledků.“

Rozhodující jsou však finance. NHL už takhle přišla o miliardu dolarů, výrazně by to odnesli i hráči. Ačkoli se třeba některým pokračovat nechtělo, vrátili se do práce…

„Neznám detaily, ale z devadesáti devíti procent jde o peníze. Kdyby to tak nebylo, myslím, že za téhle situace by nikomu nevadilo, kdyby letošní Stanley Cup nebyl udělen. Všichni by to pochopili. Nechtěl bych takhle hrát, nicméně chápu, že je potřeba sezonu dokončit a proč. Ve hře jsou stamiliony dolarů, které je potřeba vybrat a aspoň snížit ztráty.“

Ty ale budou stejně obrovské.

„Jsou už teď. A taky záleží třeba na tom, jestli hráči přijdou o třicet procent platu, nebo jen o patnáct, dvacet. Z finančního hlediska to samozřejmě chápu. Bude to ovšem těžké nejen pro hráče, ale i pro diváky. Hokej prostě není prázdninový sport.“