Play off NHL začíná. Favoritem Tampa Bay. Kdo postoupí z předkola podle Sportu?? | iSport.cz

Zhruba posledních šest let se čeká, že Steven Stamkos zvedne nad hlavu Stanley Cup. Tampa patří k favoritům díky výtečnému skautingu, dobrým podpisům a enormnímu talentu na obou stranách kluziště. Zatím na vrchol nedošla. Teď má vyhrát pohár taky, prakticky každý vám tak odpoví. Jenže kdy jindy se dají čekat překvapení než teď, když se půl roku nehrálo? Najednou si umíte u Stanley Cupu představit Carolinu, New York Islanders nebo Columbus. V článku iSport.cz se rovněž dočtete, kdo z týmu bojujících v předkole by měl postoupit dál.

„Nemám co říct. Opravdu nevím, nemám slov,“ cedil mezi zuby naštvaný kapitán Steven Stamkos po ostudném vyřazení v loňském play off od Columbusu. Tampa, jasný dominant základní části, padla po čtyřech zápasech. Ve všem byla horším celkem. „Kdybych měl odpovědi na vaše otázky, tak jdu a vyhraju zápas. Tohle je hrozné,“ dodal tehdy zničený kanadský střelec.

Od léta 2008, kdy právě Stamkose vedení na draftu vybralo jako jedničku, se z organizace stal postupně postrach celé ligy. Favorit zleva i zprava. Pokud jste před sezonou vyřkli jméno Tampy jako váš tip na vítěze Stanley Cupu, dávalo to logiku. A i teď to platí. Skvělý brankář Andrej Vasilevskij, nadupaná defenziva, které vládne Victor Hedman, a silný útok právě se Stamkosem nebo Nikitou Kučerovem. Pohár se na jihu USA ne a ne objevit, ale tahle sestava prostě na papíře nemá chybu.

V minulých ročních se partě trenéra Jona Coopera vytýkala měkkost. Ladné kombinace a dynamický hokej sklízely ovoce pouze v základní části, ale v play off tenhle styl několikrát vyhořel. Proto generální manažer Julien BriseBois přivedl Blakea Colemana a Barclaye Goodrowa. Coleman vyvolal nadšení, konečně střelec schopen tvrdých hitů. Za Goodrowa dokonce Tampa obětovala první kolo draftu. „Je velký a fyzický centr a přesně to jsme potřebovali. A co víc, nebojí se své tělo použít k fyzické hře. U Sharks se dostal do prvních formací a zvládl to skvěle,“ popsal GM důvody výměny. Cítíte, jak Tampa je nachystaná, že jedině teď je její rok a nikdy jindy.

Ale znáte prognózy. Vzpomeňte si, kam došla minulou sezonu Carolina. Její nadšení a hlad uspět ji dotáhlo do finále konference. Mladí hráči jsou zase o chlup lepší, získali zkušenost z play off. Z elánu nic nezmizelo, pod tlakem nejsou. Navíc je tým ještě silnější, přivedl čtyři obránce, před uzávěrkou přestupů hlavně Samiho Vatanena. Vpředu zůstávají Sebastian Aho s Jevgenijem Svječnikovem, plus na poslední chvíli dorazil Vincent Trocheck.

Columbus klame, Tortorella hraje

„Rozhodně jsem v covidových časech nezahálel,“ citoval Martina Nečase, českého hráče Hurricanes, server nhl.com. „Na led jsem chodil v Telči. Doma jsem si z garáže udělal soukromou posilovnu, na zahradě jsem z desky střílel na branku, piloval rychlost a odrazovou sílu. Věřím, že se mi na základní část povede navázat. Už jen proto, že bych se do rytmu mohl dostat rychleji než starší kluci,“ dodal. A to je právě ono. Podobných „bláznů“, kteří dřou a klepou se na první zápas, má Carolina víc.

Potom musíte po očku sledovat i kata Tampy z play off 2019. Columbus klame. Měl být po odchodech Artěmije Panarina se Sergejem Bobrovským na odpis. Chyba, není. Hraje agresivní hokej, v zádech stojí divoký John Tortorella, muž který s Tampou Stanley Cup vyhrál (2004). „Věří nám a ta důvěra se buduje už několik let. On je naší výhodou,“ pronesl pro TSN Nick Foligno.

A že před pár dny spustil před novináři Tortorella takhle? „Mám obavu, že někteří hráči, od kterých čekáme, že v sérii play off udělají rozdíl, nejsou připraveni.“ On je takový. Hraje. Na tréninku tým i seřval, aby to viděli novináři. Tohle byla taky jeho akce, jak hráče dostat, kam potřebuje. „Nebyla to teď příprava na základní část, kde máte patnáct zápasů, abyste pracovali na stylu hry. Tohle je sprint. A měl jsem pocit, že někteří hráči jsou od začátku mrtví. Jiní ne, ale někteří ano. Nechci, abychom zvadli,“ vysvětloval pak Tortorella.

Na jaře 2019 jeho Columbus způsobil, že zvadla Tampa. Teď jde na Toronto, když spočítáte hvězdy, na dalšího favorita.

Jak dopadnou série předkola play off NHL





Východní konference





Carolina - NY Rangers

Tip na postup 54 % x 46 %

Tohle je série, které by se celá liga mohla bát. Vyleze z ní totiž predátor. Kdo postoupí, může překvapit favority a jít hodně daleko. Důvod? Oba týmy jsou rychlé, mají hráče s vysokými individuálními dovednostmi, ofenzivní obránce, dravé mladíky, které usměrňuje pár lídrů kolem třicítky. My favorizujeme Carolinu. Vatanen s Trocheckem přišli na play off, tým nakopnou.

Úspěšnost v základní části: 59,6 % - 56,4 %

Češi v sérii: Mrázek, Nečas - Chytil, Hájek

Největší hvězdy: Aho, Teräväinen, Hamilton - Panarin, Zibanejad, Trouba

Islanders - Florida

Tip na postup 55 % x 45 %

Asi se nebudete úplně bavit, kdybyste se zaměřili na hru Islanders. Kouč Barry Trotz svůj tým naučil hrát velmi dobře dozadu. Jenže víte co? I když mu chybí megastar, která se bude dávat na obal počítačové hry, mužstvo má sílu. V systému a disciplíně. Dovede utahat i šikovnější soupeře. U Floridy je navíc záhadou forma brankáře Sergeje Bobrovského. V play off moc nezáří.

Úspěšnost v základní části: 58,8 % - 56,5 %

Češi v sérii: –

Největší hvězdy: Barzal, Varlamov, Nelson - Barkov, Huberdeau, Bobrovskij

Toronto - Columbus

Tip na postup 40 % x 60 %

John Tortorella před odletem do Toronta hudroval, jak jeho hráči nejsou vůbec připraveni, že se mu nelíbí jejich kondice. Vsaďte se, že to byla od něj hra. Jestli Torontu něco opravdu nesedí, je to agresivní hra, dohrávání, žádný čas na rozehrávku. Přesně tohle Columbus bude dělat. Zatlačí na obránce Maple Leafs, tvrdostí rozhodí ofenzivní hvězdy soupeře a půjde dál.

Úspěšnost v základní části: 57,9 % - 57,9 %

Češi v sérii: -

Největší hvězdy: Tavares, Matthews, Marner - Jones, Björkstrand, Dubois

Pittsburgh - Montreal

Tip na postup 90 % x 10 %

Montreal má jednu jedinou šanci, že se zblázní brankář Carey Price. On je jediným členem Canadiens, z něhož jde strach, a místo v bráně je jediná řada, kterou má tým z Kanady silnější. Jinak všude dominuje Pittsburgh. Dovedete si představit, že by Crosby a spol. vypadli s někým, kdo je v play off spíš omylem? Asi těžko. Čekáme rychlou sérii na tři zápasy.

Úspěšnost v základní části: 62,3 % - 50,0 %

Češi v sérii: -

Největší hvězdy: Crosby, Malkin, Letang - Price, Weber, Gallagher

Západní konference





Edmonton - Chicago

Tip na postup 85 % x 15 %

Proč chodit kolem horké kaše, tady je favorit jasný. Oilers jsou týmem, který nemůže podcenit absolutně nikdo. Právě kvůli Connoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi. Jasně, Chicago má ve svém středu Patricka Kanea, ale to stačit nebude. McDavidova nadrženost na vyřazovací boje se projeví a Edmonton půjde dál.

Úspěšnost v základní části: 58,5 % - 51,4 %

Češi v sérii: Kubalík, Kämpf (oba Chicago)

Největší hvězdy: McDavid, Draisaitl, Nugent-Hopkins - Kane, Toews, Kubalík

Nashville - Arizona

Tip na postup: 68 % x 32 %

Predators jsou na papíře neskutečně silní. Proto je až s podivem, jak mizerně zvládli základní část. Pokud je v zámoří tým, kterému pauza mohla pomoci, je to Nashville. Parta Romana Josiho je favoritem, ale Arizona je nevyzpytatelná. Bojovný tým se rozhodně zmůže na odpor a série nebude jednoznačná, ale tady ani umění Taylora Halla stačit nebude.

Úspěšnost v základní části: 56,5 % - 52,9 %

Češi v sérii: –

Největší hvězdy: Josi, Forsberg, Duchene - Hall, Schmaltz, Ekman-Larsson

Vancouver - Minnesota

Tip na postup: 60% x 40%

Pokud by se udělovala trofej za sympatie, Canucks by se umístili velmi vysoko. Mladý tým hýřící potenciálem má první šanci ukázat, co v něm opravdu je. Proti stojí přesný opak. Parta zkušených borců z Minnesoty. Hráči jako Zach Parise vědí, že sezon v lize už tolik nezbývá, a budou se chtít vymáčknout ze všeho. Na talent Eliase Petterssona to ale bude málo.

Úspěšnost v základní části: 56,5 % - 55,8 %

Češi v sérii: –

Největší hvězdy: Pettersson, Miller, Hughes - Staal, Fiala, Suter

Calgary - Winnipeg

Tip na postup: 48 % x 52 %

Nejvyrovnanější série na Západě a ryze kanadský duel. Na straně Calgary stojí obrana. Mark Giordano řídí vzadu kvalitnější kapelu, než kterou se pyšní Jets. Na druhou stranu, brankář je jasně na straně Jets. Se vší úctou k Davidu Rittichovi, v osobě Connora Hellebuycka mají Jets mezi třemi tyčemi jednoho z top tří brankářů v lize. To rozhodne.

Úspěšnost v základní části: 56,4 % - 56,3 %

Češi v sérii: Rittich (Calgary)

Největší hvězdy: Gaudreau, Tkachuk, Giordano - Hellebuyck, Scheifele, Wheeler

