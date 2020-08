Obří otazníky v brankovišti. Češi v problémech, vsadí se na veterány? | iSport.cz

Ikonický Henrik Lundqvist se na ledě coby jednička představil naposledy na začátku února. Od té doby zahříval střídačku, nebo byl na tribuně. Jak to bude v play off? • Profimedia.cz

Viděli jste oblíbenou americkou komedii z roku 1977 jménem Slap Shot (Nakládačka)? Za představitelem hlavní role Paulem Newmanem kdosi zajde a položí mu dotaz, co hodlají dělat s přesilovou hrou. "Makáme na tom," odpoví všetečkovi trenér fiktivního týmu Charlestown Chiefs Reggie Dunlop, kterého hraje právě Newman.

A stejnou odpovědí počastoval novináře i šéf střídačky Edmontonu Dave Tippett, když z něj v pátek zkusili vytáhnout jméno zamýšleného prvního brankáře. "Makáme na tom!" Zda proti Chicagu začne veterán Mike Smith, nebo o šest let mladší Fin Mikko Koskinen, se rozhodne až pár hodin před úvodním vhazováním. Vítěznou přípravu proti Calgary (4:1) si oba brankáři spravedlivě rozpůlili.

"Je mi úplně jedno, kdo za mnou bude, oba jsou skvělí. Věřím, že s nimi můžeme dojít až na nejvyšší stupínek," věří Koskinenovi se Smithem zadák Darnell Nurse.

Pokud se nestane nic převratného, brankoviště soupeře Edmontonu z Chicaga bude o sobotní noci hájit uzdravená jednička Corey Crawford, šampion dvou Stanley Cupů. "Jsem připraven, jeden trénink a testovací zápas mi ukázaly, že jsem stoprocentně fit," prohlásil sebevědomě. A právě 35letý rodák z Montrealu, vítěz Světového poháru a dvojnásobný držitel Jennigs Trophy pro brankáře, který v základní části nejméně inkasuje, je jednou z mála jistot restartu sezony.

Server NHL.com přinesl o páteční noci článek, že hned sedm z deseti týmů, které v sobotu zasáhnou do předkola play off, nemá pozici startera stanovenou. A to v akci bude i Calgary Davida Ritticha a Carolina Petra Mrázka.

"Myslím, že oba moji kluci byli dobří. Reimer šel do zápasu studený a vedl si velmi dobře, nebylo to pro něho snadné. Chytal dobře, ale to Petr taky. Jsem každopádně rád za oba dva," prohlásil po prohře 2:3 s Washingtonem kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. Mrázek ale z 16 střel, jež na něho mířily, inkasoval třikrát, Reimer, který v základní části chytal o 15 utkání méně (25) než jeho český rival, svou klec zamknul a lapil devět puků.

Petr Mrázek na tréninku Caroliny v rozhovoru s rivalem Jamesem Reimerem. • Foto profimedia.cz

"Samozřejmě mám plán, ale neprozradím ho, pokud si o tom nepohovořím s kluky. Čeká nás série na tři vítězné duely, utkání jdou po sobě v rychlém sledu, hrát se bude určitě v sobotu, v pondělí a úterý. Myslím, že se vám ukážou oba," dodal Brind'Amour. Mrázek se v základní části dostal na 2.69 brankový průměr a 90.5% úspěšnost zákroků, Reimer na 2.66 a 91.4%.

O tom, kdo rozjede předkolo play off, už mají jasno v Calgary. Ale vedení Flames žádné jméno do médií nevyřklo. "Máme v sobotu dopoledne trénink a po něm si oba pozvu do kanceláře. A jak vás znám, minutu po tom už to budete vědět taky," utahoval si z novinářů trenér Calgary Geoff Ward. Ve zmíněném matchi s Oilers dostal Cam Talbot za první půlku dvě branky z 21 střel a Rittich z devíti pokusů nedokázal zastavit dva.

Optikou základní části lapala bývalá opora Mladé Boleslavi 32 z úvodních 42 střetnutí, ale po All-Star Game se poměr výrazně srovnal (Rittich 12, Talbot osm).

David Rittich a Cam Talbot v družném rozhovoru na tréninku Calgary. • Foto profimedia.cz

Vsadí Rangers naposledy na Lundqvista?

Neméně zajímavá situace panuje v Rangers, soupeři Caroliny. Proti Islanders (1:2) Igor Šesťorkin i Henrik Lundqvist inkasovali za 30 minut jednou, Alexandar Georgiev vše sledoval z tribuny. Ve prospěch mladého ruského vlčáka Šesťorkina hovoří fantastická úspěšnost zákroků ze základní části 93.2% za 12 zápasů. Švédský matador má ale zase více zkušeností. „Henrik je svým přístupem, jak na sobě každý den pracuje, vzorem i pro nás mladé. Pořád je to skvělý gólman. Určitě se s ním můžeme dostat na vrchol,“ pronesl Filip Chytil ve čtvrtečním rozhovoru pro iSport.

38letý Lundqvist je mezi aktivní gólmany na druhém místě za Marc-André Fleurym z Vegas skrz starty (128) i vítězství (61) a také Rangers dostal v roce 2014 do finále proti Los Angeles. Možná má poslední šanci si sáhnout na Stanley Cup, za rok mu exspiruje v New Yorku kontrakt.

A zbývající organizace, které v sobotu vyjedou na led? Islanders budou volit mezi Semjonem Varlamovem (39 představení v základní části) a Thomasem Greissem (29). "Ano, máme dva brankáře a chytat bude jeden," odpálkoval žurnalisty Barry Trotz z Islanders. Pittsburgh čeká "Sophiina volba" mezi Mattem Murraym, který dovedl Tučňáky dvakrát na úplný vrchol, a v dosavadním průběhu ročníku o parník lepším Tristanem Jarrym.

"Mám maximální víru ve schopnosti obou svých gólmanů, myslím, že řada klubů nám takovou dvojici může jen závidět," myslí si kouč Pens Mike Sullivan.

Jedničkou Winnipegu bude Connor Hellebuyck a Florida bude věřit schopnostem Sergeje Bobrovského. Z českého pohledu na soupiskách pro play off figuruje ještě washingtonský Vít Vaněček, který bude krýt záda Bradenu Holtbymu, a Daniel Vladař, třetí maskovaný muž nejlepšího týmu základní části z Bostonu. Bruins potáhnou Tuukka Rask s Jaroslavem Halákem.

Oba týmy jsou nasazené a zahrají si před konferenčními čtvrtfinále jen utkání o pořadí. Těšte se, velká sobotní noc brzy začne. Úvodní buly obstarají v Torontu Rangers a Carolina.

