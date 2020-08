Nejtěsnější gól! Desetina do sirény a dlouhé zkoumání: Nic jsem neslyšel | iSport.cz

Už se zdálo, že bitva půjde do prodloužení. Nejeden hokejista už byl pomalu myšlenkami v kabině. Jenže to by nesměli být hráči Colorada proti St. Louis tak zarputilí. Početní výhodu v závěru utkání skupiny o umístění play off NHL se rozhodli proměnit stůj co stůj. A v tom úplně posledním momentu se jim to podařilo. Kapitán Gabriel Landeskog vystřelil na branku soupeře, a jeho střelu přesně tečoval centr Nazem Kadri. Čas? 59 minut a 59 vteřin. Do konce zbývala desetina sekundy! Avalanche tak s českým gólmanem Pavlem Francouzem, který byl zatím na střídačce, začali ve skupině o umístění v play off vítězstvím 2:1.