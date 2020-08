Bídná nálada v Torontu. Matthews pálil šance, potom vyplísnil novináře | iSport.cz

Nabitý kádr Toronta v prvním duelu předkola play off NHL pohořel. A to nebylo všechno, Po zápase si Auston Matthews vyřizoval spor s novinářem • koláž iSport.cz

Mají naplnit potenciál zlaté generace, která konečně přinese do Toronta radost a smích. Leč, zatím to vypadá, že bouchání šampaňského se bude odkládat. Zase. V prvním zápase předkola proti Columbusu ofenziva vedená Austonem Matthewsem a Johnem Tavaresem vyhořela. Neprosadila se ani jednou a byla z toho prohra 0:2. A to nebylo vše. Po zápase si Matthews vyřizoval spor s novinářem. Nálada je v kanadském táboře po úvodním duelu bídná.

Bože, to je talentu. Letmý pohled na útočné řady Maple Leafs vás nenechá na pochybách, že tahle parta by měla umět střílet branky. Mraky branek. Problémem je průměrná, či spíše podprůměrná obrana. To kvůli ní se s Torontem nepočítá jako s hlavním favoritem na Stanley Cup, přesto jsou svěřenci Sheldona Keefa v sérii proti Columbusu bráni jako tým, který by měl jít dál. První bitva však tahle očekávání nenaplnila. A nejenom na ledové ploše.

„Zaráží mě, že tuto otázku dostávám zrovna od vás, Steve. Nejdříve chci říct, že opravdu nechápu článek, který jste o mě napsal pár měsíců nazpět. Upřímně, myslím si, že to bylo od vás poměrně neetické,“ reagoval na tiskové konferenci Auston Matthews na otázku: Jak těžké bylo hrát proti, tak dobře organizovanému týmu?

Here is the entire interaction between Steve Simmons and Auston Matthews during tonight's post-game presser. #LeafsForever pic.twitter.com/eHdVipMovI — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) August 3, 2020

Proč taková reakce? Otázku totiž americké hvězdě položil Steve Simmons, kanadský novinář, který v červnu zveřejnil, že pozitivně testovaným hráčem na koronavirus z kabiny Maple Leafs byl právě Matthews. Klub tehdy vydal prohlášení, že jeden z jeho hráčů onemocněl, ale v zájmu zachování tajnosti v tak choulostivé záležitosti nejmenoval daného hráče. Mimochodem, tak se chovaly všechny zámořské kluby. Toronto netvořilo žádnou výjimku.

Simmons se po zápase na svém twitterovém účtu k celé záležitosti vyjádřil. „Jen pro upřesnění, nemám problém s tím, co Matthews řekl. Není to novinář, je to profesionální sportovec. Pokud by nebyla pandemie, tak jsem si jistý, že bychom konverzaci na toto téma měli už dávno. A z očí do očí,“ napsal. Reakce hokejových příznivců jsou však jasné. Novinářovo sdílení privátní informace o Matthewsově zdravotním stavu bylo za hranou. Americká hvězda má v tomto případě podporu veřejnosti.

Poslední účasti Toronta v play off NHL 2012/2013 Toronto x Boston - 3:4 na zápasy 2016/2017 Toronto x Washington - 3:4 na zápasy 2017/2018 Toronto x Boston - 3:4 na zápasy 2018/2019 Toronto x Boston - 3:4 na zápasy

Pro fandy Maple Leafs jde přesto o nejhorší možný start do speciální vyřazovací fáze. Nejen, co se týmového výkonu týče, ale také ohledně nálady okolo celé organizace. Přitom jakýkoliv pozitivní výsledek by pro příznivce klubu z největšího kanadského města byl přímo darem z nebes. Klub vyhrál sérii v play off naposledy před šestnácti lety. Poslední Stanley Cup se datuje k roku 1967. Do sovětské okupace Československa tehdy chyběl rok a ve světě vrcholila mánie okolo Beatles. To už vám napoví, že na poslední vítězné vavříny sedá prach.

Ale nejenže hráči Toronta nedokázali překonat Joonase Korpisala v brance Blue Jackets, ale soustředění se na hokej šlo po Matthewsově roztržce na tiskové konferenci do pozadí. A to je špatně. Velmi špatně. Zvlášť, když už si Toronto může dovolit klopýtnout pouze jednou. Potřetí by to bylo smrtící. „Tohle je play off hokej a oni ho hráli. Ale myslím, že jsme měli své šance, jen jsme je neproměnili. Oni jednu branku dali. To rozhodlo,“ prohlásil po zápase křídelník Maple Leafs Zach Hyman pro web nhl.com. Ano, to nezní nijak dramaticky. Pokud by se však podobný příběh měl opakovat i podruhé, blížila by se další blamáž.

Rozhodující moment úvodního duelu si přichystal ve třetí třetině Cam Atkinson. Útočník Columbusu prostřelil Frederika Andersena z nevinně vyhlížející střely, která se nakonec ukázala jako vítězná. Andersen ale důvěru neztrácí. „Několikrát zasáhl přímo skvěle. Mnoho šancí soupeře zneškodnil velice dobrým zákrokem. Podržel nás, o tom nemůže být sporu. Ano, dostal sice gól, ale pořád si musíme uvědomit, že udržel soupeře na jedné vstřelené brance. Odvedl svou práci, to ostatní mu nepomohli,“ podržel svou jedničku kouč Toronta Sheldon Keefe.

Na oklepání se nemají Maple Leafs mnoho času. Parta Johna Tortorelly je vyzve v další bitvě už v úterý večer. Toronto bude bojovat o vyrovnání stavu, zatímco Blue Jackets budou chtít získat mečbol. V tom je současný herní model kouzelný. Žádné dlouhé prodlevy. Všechno běží těsně za sebou. I proto se Matthews a spol. musí soustředit jen na hokej. Jinak bude zle.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41:05. Atkinson, 59:41. Wennberg Sestavy Domácí: Andersen (J. Campbell) – Muzzin, Holl, Rielly (A), Ceci, Dermott, Barrie – W. Nylander, Matthews (A), Hyman – I. Michejev, Tavares (C), Marner – Robertson, Kerfoot, Kapanen – Clifford, F. Gauthier, Spezza. Hosté: Korpisalo (Merzlikins) – Werenski, S. Jones (A), Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – Texier, Dubois, Bjorkstrand – N. Foligno (C), Wennberg, Atkinson – Nyquist, Jenner (A), Foudy – Robinson, Riley Nash, Bemström. Rozhodčí Rehman, Pollock – Brisebois, Cormier Stadion Scotiabank Arena, Toronto