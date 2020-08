McDavid je k neudržení! První hattrick v play off, obránci se jen ohlíželi | iSport.cz

Věren číslu, které nosí na zádech, nasbíral Connor McDavid v nedohrané základní části NHL, v níž naskočil do 64 utkání, 97 bodů (34 gólů + 63 asistencí). Lepší byl jen jeho týmový parťák Leon Draisaitl se 110 body (43+67).

Apetit zázračného kanadského dítěte během koronavirové pauzy neutuchl. Naopak, je ještě hladovější. V úvodním střetnutí kvalifikace play off proti Chicagu (4:6) zapsal tři body za gól a dvě přihrávky a svou formu potvrdil i v druhém utkání. V něm hattrickem pomohl „Olejářům“ k výhře 6:3.

Kapitán Edmontonu vlétl do utkání ve velkém stylu. Už po 19 sekundách k němu proskákal puk před Crawfordovu branku a McDavid ho nasměroval pod horní tyč. „Nikdy neplánujete, že se trefíte hned při prvním střídáním, ale chtěli jsme úspěšně začít. Dokázali jsme se prosadit v jejich pásmu a skórovat, což bylo dobré. Náš plán byl hrát jednoduše. Zní to jako klišé, ale to nám chybělo v prvním zápase,“ uvedl třiadvacetiletý centr.

Vzápětí slavil McDavid znovu. Nabral rychlost, zpracoval ze vzduchu přihrávku Ryana Nugenta-Hopkinse (asistoval u všech tří McDavidových gólů), přehodil si hokejku obránce, kolem něhož proletěl jako blesk a bekhendem poslal kotouč za Crawforda.

„Víme, že bude mít šance. Vše je o tom, ho co nejvíce limitovat. Dostalo se k němu několik náhodných odrazů, ale při druhém gólu ukázal své velké dovednosti. Obhodil si Olliho (Määttäho), který než se stihl otočit, byl McDavid o krok dál, pak už je velmi těžké ho zastavit,“ konstatoval obránce Chicaga Slater Koekkoek.

That'd be Connor McDavid's (@cmcdavid97) first career postseason @Enterprise hat trick and it is oh so sweet! 🙌 #StanleyCup Qualifiers pic.twitter.com/Zwf3KFZMha — NHL (@NHL) August 4, 2020

Třetí trefu, vítěznou na 4:3, přidala mladá hvězda NHL na začátku 38. minuty. V přesilovce prošla McDavidova možná původně přihrávka přes hůl Ryana Carpentera a brusli Duncana Keitha mezi nohama gólmana do branky. Edmontonská 97 se tak mohla radovat ze svého prvního hattricku v bitvách o Stanley Cup.

„Connor se na nás evidentně zaměřuje a my mu to příliš neztěžujeme. Navíc faulujeme a víte, co se stane při přesilovce. Chlap, jako je on, vás donutí za to zaplatit,“ podotkl kapitán Blackhawks Jonathan Toews.

McDavid spolu s Nugentem-Hopkinsem překonali dokonce jeden z rekordů Edmontonu. Ani slavný Wayne Gretzky během své velkolepé kariery nedokázal vstoupit do vyřazovacích bojů NHL tak, aby v prvních dvou duelech nasbíral po třech bodech.