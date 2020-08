NHL ONLINE: Chicago bojuje s Vegas, Boston proti Carolině. Tampa padla | iSport.cz

ONLINE | Boje o Stanley Cup pokračují druhými zápasy osmifinálových sérií play off NHL. Hokejisté Tampy Bay a Columbusu se tentokrát do šestihodinového maratonu nepustili. Blue Jackets ve druhém duelu přehráli Lightning 3:1 a srovnali stav série na 1:1. Chicago s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem v sestavě chtějí vrátit úder Las Vegas. Boston Bruins, kteří za vítězný vstup do osmifinále mohli vděčit Davidovi Pastrňákovi, v noci znovu bojují s Carolinou. Dallas čelí Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.